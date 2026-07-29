Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Сангаре подписа нов договор с Нотингам Форест

Сангаре подписа нов договор с Нотингам Форест

  • 29 юли 2026 | 07:05
  • 126
  • 0
Сангаре подписа нов договор с Нотингам Форест

Полузащитникът на Нотингам Форест Ибрахим Сангаре подписа нов тригодишен договор с клуба. Националът на Кот д'Ивоар, който представи страната си на Световното първенство това лято, вече е обвързан със „Сити Граунд“ до 2029 г.

Сангаре, на 28 години, се присъедини към Форест от ПСВ през 2023 г. срещу 30 милиона паунда и изигра 43 мача във всички турнири за отбора през миналия сезон.

„Щастлив съм да подпиша новия договор“, заяви той.

„Това е и добър момент да благодаря на феновете. Миналият сезон невинаги беше лесен, но те бяха неотлъчно до нас и винаги съм усещал тяхната подкрепа.“

„Вече три години съм тук и за това време клубът се превърна в мое семейство. Чувствам се добре, научих много и работих усилено, за да стигна дотук. С нетърпение очаквам да работя с новия треньор и сезонът да започне.“

Сангаре, който започва кариерата си в Тулуза, има 77 мача и два гола за Форест, като помогна на тима да се спаси от изпадане през миналия сезон и да достигне до полуфиналите на Лига Европа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Интер се похвали с рекорден спонсорски договор

Интер се похвали с рекорден спонсорски договор

  • 29 юли 2026 | 04:27
  • 1521
  • 0
Винисиус остава в Реал Мадрид

Винисиус остава в Реал Мадрид

  • 29 юли 2026 | 04:04
  • 2203
  • 0
Тунис обяви новия си селекционер

Тунис обяви новия си селекционер

  • 29 юли 2026 | 03:28
  • 618
  • 0
Баркола е казал "да" на Ливърпул

Баркола е казал "да" на Ливърпул

  • 29 юли 2026 | 02:56
  • 2014
  • 1
УЕФА е твърдо против поредната противоречива идея на Инфантино

УЕФА е твърдо против поредната противоречива идея на Инфантино

  • 29 юли 2026 | 02:23
  • 805
  • 2
Реал Мадрид обяви рекордни приходи

Реал Мадрид обяви рекордни приходи

  • 29 юли 2026 | 01:54
  • 1864
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

  • 28 юли 2026 | 23:13
  • 58994
  • 405
Последни новини от Левски и тренировката на "сините"

Последни новини от Левски и тренировката на "сините"

  • 28 юли 2026 | 19:15
  • 39822
  • 77
Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

  • 28 юли 2026 | 17:04
  • 62150
  • 261
Левски излиза на най-красивия стадион в Румъния

Левски излиза на най-красивия стадион в Румъния

  • 28 юли 2026 | 20:49
  • 19415
  • 55
Очертаха терена на "Армията"

Очертаха терена на "Армията"

  • 28 юли 2026 | 16:12
  • 49092
  • 181
Манчини официално се завръща начело на Италия, друга голяма фигура замества Малдини

Манчини официално се завръща начело на Италия, друга голяма фигура замества Малдини

  • 28 юли 2026 | 16:39
  • 24935
  • 15