Сангаре подписа нов договор с Нотингам Форест

Полузащитникът на Нотингам Форест Ибрахим Сангаре подписа нов тригодишен договор с клуба. Националът на Кот д'Ивоар, който представи страната си на Световното първенство това лято, вече е обвързан със „Сити Граунд“ до 2029 г.

Сангаре, на 28 години, се присъедини към Форест от ПСВ през 2023 г. срещу 30 милиона паунда и изигра 43 мача във всички турнири за отбора през миналия сезон.

„Щастлив съм да подпиша новия договор“, заяви той.

Ibra in the new home kit. 😮‍💨 — Nottingham Forest (@NFFC) July 28, 2026

„Това е и добър момент да благодаря на феновете. Миналият сезон невинаги беше лесен, но те бяха неотлъчно до нас и винаги съм усещал тяхната подкрепа.“

„Вече три години съм тук и за това време клубът се превърна в мое семейство. Чувствам се добре, научих много и работих усилено, за да стигна дотук. С нетърпение очаквам да работя с новия треньор и сезонът да започне.“

Сангаре, който започва кариерата си в Тулуза, има 77 мача и два гола за Форест, като помогна на тима да се спаси от изпадане през миналия сезон и да достигне до полуфиналите на Лига Европа.

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