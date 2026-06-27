Манчестър Юнайтед може да получи компенсация от ФИФА заради контузията на Угарте

Мануел Угарте беше изнесен на носилка и със сълзи в очите по време на мача на Уругвай и Испания. Клубният му тим Манчестър Юнайтед може да има право да поиска компенсация в размер на милиони, ако се окаже, че контузията на уругваеца ще го извади от игра за продължителен период от време. 25-годишният полузащитник беше изнесен на носилка, след като усука коляното си при случаен сблъсък със съотборника си Матиас Оливера. От Юнайтед очакват резултатите от прегледите. Ако халфът остане извън терените за дълго, се очаква клубът да има право да поиска обезщетение от ФИФА чрез тяхната Програма за защита на клубовете (CPP).

Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

Въпросната схема за компенсация осигурява сигурност на клубовете, когато техните играчи са повикани за международни мачове. Ако футболист се контузи, докато играе за страната си, и не може да се върне към клубния футбол, програмата предоставя финансова подкрепа. От 2012 г. насам (CPP) покрива заплатата на играчи, контузени по време на ангажимент с националния отбор, макар и при определени условия. Футболистът трябва да е извън игра за период от поне 28 последователни дни, а контузията трябва да е получена в резултат на така наречения в регламента и за компенсации - „инцидент“. Освен това схемата изплаща заплатата на контузения играч до максимална сума от 6,6 милиона паунда, докато той не бъде обявен за годен да се завърне в клубния си отбор. Според Capology, Угарте получава по 150 000 паунда на седмица в Юнайтед.

Мануел Угарте: Феновете на Манчестър Юн заслужават да се радват на трофеи

Смята се, че Нюкасъл се е възползвал от компенсацията, след като Йоан Уиса получи сериозна контузия на коленни връзки по време на мач с националния отбор на ДР Конго през септември миналата година. Според репортаж на Daily Mail, клубните ръководители са кандидатствали за покриване на заплатата му от 140 000 паунда на седмица чрез програмата. В крайна сметка Уиса беше извън игра за повече от три месеца.

Йоан Уиса с първи тренировки с Нюкасъл

Иначе Угарте рядко попадаше в състава на Манчестър Юнайтед, откакто Майкъл Карик пое временно отбора през януари, като започна като титуляр само веднъж в Премиър лийг – при домакинската загуба с 1:2 от Лийдс, единствената загуба на Юнайтед под ръководството на Карик на „Олд Трафорд“. По-рано този месец, според журналиста Николо Скира, на Милан е била предложена възможността да привлече Угарте. Новият треньор на "росонерите" Рубен Аморим е работил с Угарте в Спортинг Лисабон и Манчестър Юнайтед. Турският гранд Галатасарай също беше силно свързван с трансфер на играча, въпреки че тази последна травма може да сложи край на шансовете му за летен трансфер.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google