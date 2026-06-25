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ФИФА обмисля да разшири Световното клубно първенство до 48 отбора

  • 25 юни 2026 | 22:35
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ФИФА обмисля да разшири Световното клубно първенство до 48 отбора

Международната федерация по футбол (ФИФА) работи с Европейската клубна асоциация (ЕФК) за разширяване на Световното клубно първенство през 2029 г. от 32 на 48 отбора, твърди “Гардиън”.

Това може да е от полза за клубовете от Премиър лийг, класирани в челната осмица по коефициент на УЕФА. След като Челси спечели приблизително 84 милиона паунда за спечелването на Световното клубно първенство миналата година, големите европейски клубове поискаха от ФИФА да разшири състезанието, за да увеличат шансовете си за класиране.

Преди това правота на участие беше ограничена до четирите победители в Шампионската лига и осемте клуба с най-висок коефициент на УЕФА. Поради това Ливърпул, Барселона и Наполи - тогавашните шампиони на Англия, Испания и Италия, не участваха в турнира.

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