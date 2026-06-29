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  3. Нарязаха фланелката на Литбарски от финала на Италия'90

Нарязаха фланелката на Литбарски от финала на Италия'90

  • 29 юни 2026 | 19:00
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Фланелката на германската футболна легенда Пиер Литбарски от финала срещу Аржентина в Рим беше нарязана на 1990 парчета. Целта на това е благотворителна, като набраните средства от всяко едно продадено късче от историческата тениска отива за фондацията на славното крило на Кьолн, която подпомага борбата срещу диабета.

Всяко парче от фланелката на Литбарски струва 490 евро, като освен него в колекционерската кутия има допълнително съдържание - бял суичър с имената на всички от шампионския отбор на Франц Бекенбауер и надпис "Едно лято в Италия".

На самата кутия пък пише "1990, моментът, Германия обединена: един момент, една страна, една титла".

Половината от депутатите в Бундестага вече са се включили в благотворителната кауза, а същото са направили и голяма част от съотборници на Лити: Лотар Матеус, Томас Хеслер, Гуидо Бухвалд, Руди Фьолер и др.

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago

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