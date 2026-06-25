ФИФА прави стъпки за връщането на Русия в международния футбол

Четири години след началото на инвазията в Украйна ФИФА се опитва да отвори вратата за връщането на Русия в международния футбол. При публикуването на информация за Световното първенство за юноши до 15 години, което ще се проведе в Азербайджан през октомври, от световната футболна централа обявиха, че то е отворено за всички. Въпреки, че Русия не бе спомената, пред AFP от централата потвърди, че то е “отворено за всички членове на ФИФА”.

Това означава, че руски отбор може да участва. Въпреки че националните отбори на Русия нямат право да участват в международни турнири от 2022 г., ФИФА в нито един момент не спря членството на Руската футболна федерация.

La Russie autorisée à intégrer la Coupe du monde U15, première participation du pays à une compétition organisée par la FIFA depuis l'invasion en Ukraine

➡️ https://t.co/nPioJ2X9xB pic.twitter.com/0NRIeVMXie — L'Équipe (@lequipe) June 25, 2026

Руснаците възприеха това като позитивен знак и покана за завръщане. “Приветстваме решението на ФИФА да позволи на руския национален отбор да участва на Световното първенство, което ще се проведе в Азербайджан през октомври 2026 г. Това е важна стъпка за връщането на руските отбори към международния спорт”, публикува спортният министър на страната Михаил Дегтярев в социалните медии.

Решението може да се възприеме като стъпка към постепенното премахване на ограниченията за руски и беларуски спортисти. През май Международния олимпийски комитет препоръча премахването на ограниченията за спортисти от Беларус, но запазването на рестрикциите за руски атлети.

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