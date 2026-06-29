Паузите за хидратация на Мондиал 2026 действат отлично на ... Дейвид Бекъм

Противоречивите паузи за хидратация - една от големите новости на Световното първенство през 2026 г., предизвикаха множество критики от играчи, треньори, легенди от близкото минало и фенове.

💸 Beckham se enriquece aún más con el Mundial: La millonada que gana con las pausas de hidratación



🧐 Las pausas obligatorias de hidratación en los partidos del Mundial 2026 siguen dando mucho que hablar



✍️ @SergiGraell https://t.co/Do9E0ZhJjf — Diario SPORT (@sport) June 29, 2026

Едно добре познато име обаче едва ли е чак толкова негативно настроено към тях. Става дума за легендата на Англия Дейвид Бекъм, а причината е прозаична - той е един от основните бенефициенти от безпрецедентни приходи от реклама. Според "Дейли Мейл" бившият футболист на Манчестър Юнайтед натрупва милиони чрез участието си, излъчвано именно по време на тези интервали.

Тези задължителни паузи, въведени и в двете полувремена на мачовете, са обект на критики, тъй като са нетипични за световния футбол, макар и често срещани в северноамериканския спорт. С продължителност от три минути, тези моменти се превърнаха в доходоносен бизнес за телевизионните станции, които ги използват за излъчване на реклами.

Дейвид Бекъм е първият британски спортист милиардер

Дейвид Бекъм, собственик на Интер Маями и наскоро обявен за мултимилионер от Sunday Times Rich List 2026, е централна фигура в редица кампании на големи марки. Компании като Pepsi, McDonald's, Lay's, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon и Adidas избраха англичанина, за да увеличат максимално възвръщаемостта на инвестициите си в желаните рекламни пространства по време на Световното първенство.

Според анализ на "Дейли Мейл" който се позовава на Патрик Риш, директор по спортен бизнес в Университета на Вашингтон, печалбите на Бекъм са астрономически. „Той печели около 25 милиона евро само от тези реклами за Световното първенство. Това е доказателство за световната му слава, търговската му привлекателност и универсалността на неговата популярност“, заяви професорът.

Риш добави още, че Бекъм е истинска глобална маркетингова икона. „Той е една от малкото международни спортни звезди, които могат да привлекат толкова разнообразна гама от марки. Той е моментално разпознаваем, джентълмен и почтен човек“, подчерта той.

Инфантино отрече: Паузите за вода не носят финансов приход на ФИФА

От своя страна, президентът на ФИФА, Джани Инфантино, защити въвеждането на паузите, отричайки всякаква финансова мотивация. „Основната причина е жегата, но също така трябва да разберем, че в състезание като Световното първенство, което се играе в продължение на 39 дни, с отбори, които потенциално играят осем мача, да имаш момент за почивка е изключително важно“, обясни той.

Инфантино увери, че мярката е с чисто спортен характер и не генерира допълнителни приходи за организацията. „Няма допълнителни приходи за ФИФА, тъй като всички търговски споразумения бяха подписани много по-рано“, каза той, заключавайки: „Това, което ни интересува още повече, е да гарантираме, че всички отбори, във всеки мач, играят при едни и същи условия!“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago