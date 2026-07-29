Челси започна странната си нова трансферна политика

Челси очевидно променя трансферната си стратегия под ръководството на Чаби Алонсо. Клубът има договорка с Брайтън и финализира привличането на 35-годишния нападател Дани Уелбек.

Играчът получил разрешение да преговаря с лондончани и вече се е договорил с бъдещия си клуб, а в близките дни ще мине медицински прегледи. Очаква се той да подпише двугодишен договор и да се присъедини към новите си съотборници следващата седмица в Хонконг, където тимът ще изиграе контрола като част от предсезонното си турне в Австралия и Азия.

🚨 Danny Welbeck has agreed personal terms with Chelsea on a 2-year contract.



The 35-year old forward has already been granted permission to undergo his medical, with only the final formalities remaining before the move is completed. He is expected to join Chelsea's pre-season… pic.twitter.com/A90vqrwmMP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 29, 2026

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Арсенал има 90 гола в 400 мача от английския елит. Той пристигна в Брайтън от Уотфорд през 2021 г. като свободен агент. След неговото пристигане Челси ще има шест нападатели, но трима от тях се очаква да напуснат. Алонсо ще разчита на Жоао Педро, който отбеляза хеттрик в първата контрола на тима, и Уелбек, а взетият от Страсбург Еманюел Емега може да остане като резерва. Клубът обаче ще опита да продаде или даде под наем Николас Джаксън, Лиъм Делап и Марк Гиу.

Челси сътвори голово шоу в дебюта на Чаби Алонсо

Трансферът на Уелбек показа сериозна промяна в трансферната политика на клуба, който доскоро привличаше основно млади играчи. Резултатите обаче не бяха задоволителни. Миналия сезон Челси завърши на десето място в Премиър лийг.

Това лято "сините" отправиха оферта към 34-годишния Гранит Джака, който стана шампион с Алонсо в Германия. Швейцарецът обаче реши да остане в Съндърланд. Лондончани преговарят за 36-годишния Джордан Хендерсън. Те са близо до привличането на централния защитник Максенс Лакроа от Кристъл Палас, който е на 26 години. Освен това привлякоха Морган Роджърс от Астън Вила за 117 милиона лири, който е на 24 години, но вече има сериозен опит във Висшата лига. Единственият по-млад играч, който бе взет това лято, бе 21-годишният Марко Палестра от Аталанта.

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Снимки: Gettyimages