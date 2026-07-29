Мартино: Феновете имат право на мнение, ние винаги се опитваме да даваме най-доброто от себе си

Бранителят на ЦСКА Анжело Мартино застана до старши треньора Христо Янев по време на пресконференцията преди утрешния реванш с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двата тима ще премерят сили от 21:00 часа на Националния стадион “Васил Левски”.

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“Духът ни е на много добро ниво, защото ни предстои важен мач. Преди всеки двубой се опитваме да се настроим по най-добрия начин, да покажем най-добрите си качества и да защитим клуба и честта на отбора.

Това решение зависи от треньора, но и в двете системи се чувствам добре. Опитвам се да давам най-доброто от себе си. За мен е важно да съм на терена. В Баку ни се получи много добре. Тази система беше използвана спрямо съперника, но така или иначе както и да излезем утре, ще се опитам да дам най-доброто от себе си и да продължим напред.

Феновете имат право на тяхното мнение - дали да се доволни, или не от нашата игра. Ние винаги се опитваме да даваме най-доброто от себе си. Осъзнаваме и усещаме важността и отговорността, която носим. Усещаме и нашата отговорност спрямо феновете. Всеки един момент излизаме на 100 процента и с желание да победим", заяви Мартино.

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