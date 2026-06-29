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ФИФА се похвали с поредните рекордни постижения на Мондиал 2026

  • 29 юни 2026 | 12:45
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Международната футболна федерация (ФИФА) обяви, че Световното първенство през 2026 г. вече чупи рекорди по посещаемост и търговски интерес, още преди да е приключила груповата фаза. Турнирът, който се провежда в САЩ, Канада и Мексико, се очертава като най-мащабното футболно събитие в историята.

Според официалните данни на ФИФА 72-та мача от груповата фаза са привлекли общо 4 644 549 зрители по стадионите. Това е с над един милион повече в сравнение с предишния рекорд от 3 587 538 фенове, поставен по време на Мондиал 1994 в САЩ. Въпреки че средната посещаемост на мач през 1994 г. остава по-висока (68 991 души), настоящото издание със средно 64 508 зрители на среща демонстрира огромен интерес благодарение на разширения си формат с 48 отбора.

Отбелязани са и рекордните 215 гола в групите, което прави средно по три попадения на мач. За сравнение, на Световното първенство в Катар през 2022 г. бяха реализирани 179 гола в 64 двубоя.

Интересен факт е, че в турнира до момента са взели участие 999 футболисти, а капитанът на Канада Алфонсо Дейвис стана играч номер 1000, след като се появи в елиминационния мач срещу Южна Африка.

Още преди началото на първенството ФИФА прогнозира обща посещаемост от 4,6 милиона зрители и отчете продажбата на близо 300 000 пакета за нощувки – двойно повече от тези за Мондиала в Бразилия през 2014 г. Комерсиалният успех се потвърждава и от статистиката за консумацията на стадионите, където са продадени 2,8 милиона бири, почти милион бутилки вода и 300 000 хотдога.

Официалните фен зони в трите страни домакини също се радват на огромен интерес, привличайки над 5,5 милиона посетители.

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Снимки: Imago

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