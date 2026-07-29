Още три мача от Лигата на конференциите днес

В Лигата на конференциите става все по-оспорвано и вълнуващо, а днес ни очакват три изтеглени мача реванш от втория квалификационен кръг. Битката за влизане в същинската фаза на евротурнирите не оставя място за грешки, а днешните двубои обещават сериозно напрежение.

Още първият мач за деня представя доста любопитен сблъсък. Швейцарският Лугано пристига в Косово за реванша с Дукаджини с крехка, но важна преднина от 1:0, постигната в първия мач у дома. Домакините ще разчитат на горещата атмосфера на стадиона в Прищина и ще се опитат да сътворят сензация срещу по-именития си съперник.

Сериозна интрига крие и следващият сблъсък между ФК Копенхаген и Полесие Житомир. Двата отбора излизат на стадион „Паркен“ в Копенхаген при напълно равен старт, след като първата среща завърши при зрелищно равенство 3:3. Любопитното е, че датският гранд е абсолютен фаворит на хартия, но украинският тим вече доказа, че притежава изключително ефективна атака и може да накаже всяко подценяване.

Единствено третият мач не крие никаква интрига. Австрийският Рапид Виена е с единия крак в следващия кръг, след като спечели първия двубой като гост срещу Санта Колома с комфортното 3:1. Сега, пред своите верни фенове на „Алианц Щадион“, виенчани имат за задача просто да затворят мача срещу скромния тим от Андора, за когото самото достигане до тази фаза е сериозен успех.

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