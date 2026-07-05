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Очаквайте на живо: Гран При на Великобритания във Формула 1

  • 5 юли 2026 | 16:10
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Сезонът във Формула 1 продължава с надпреварата за Гран При на Великобритания, а от полпозишъна на „Силвърстоун“ ще стартира лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели, който ще раздели първата редица с Шарл Леклер.

Люис Хамилтън и Джордж Ръсел ще си разделят втория ред пред Исак Хаджар и миналогодишният победител в състезанието Ландо Норис. Зад тях топ 10 на стартовата решетка ще допълнят Макс Верстапен, Оскар Пиастри, Арвид Линдблад и Лиам Лоусън.

Състезанието за Гран При на Великобритания, девети кръг за сезон 2026 във Формула 1, стартира в 17:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
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