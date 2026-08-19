ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

На 20 август ЦСКА гостува на ОФИ (Крит) в първи мач от плейофите на Лига Европа. Гърците показаха, че не са случаен тим, след като към спечелената Купа прибавиха преди дни и Суперкупата на страната, надделявайки над шампиона АЕК.

Въпреки това “червените” не би трябвало да се притесняват от своя опонент, ако вземем за база двубоите им в Европа с клубове от южната ни съседка.

ЦСКА се е изправял три пъти срещу тях и винаги е излизал краен победител - веднъж е отстранявал Олимпиакос и два пъти Панатинайкос. Балансът от тези срещи е 5 победи и само една загуба.

ЦСКА стига до полуфинал в Европа при два от трите случая.

През сезон 1966/67 родният колос се излиза срещу Олимпиакос на 1/16-финал за КЕШ (сега Шампионска лига). Българският състав записва победа у дома с 3:1 и след поражение с 0:1 в Пирея продължава напред. В крайна сметка отпада на полуфинал от Интер след епични три мача. Първите два сблъсъка завършват 1:1, а в третия италианците печелят с 1:0.

Интересното е, че в същия този сезон ЦСКА не става шампион на България за разлика от другите два пъти, когато елиминира гърци. Така че от статистическа гледна точка “червените” са с много висок процент (67%) да триумфират с титлата на България, ако се справят с ОФИ.

През сезон 1972/1973 ЦСКА среща на 1/16-финал друг гръцки гранд - Панатинайкос, който няколко месеца по-рано достига до финал за КЕШ. Българският гранд постига две впечатляващи победи с 2:1 у дома и 2:0 като гост. В следващия кръг отпада от тогавашния колос и бъдещ трикратен европейски шампион Аякс.

“Армейците” обаче печелят титлата на България.

Впечатляващата статистика продължава и през сезон 1988/1989. Тогава отново си пати ПАО, но този път на 1/8-финал в КНК (третия по сила европейски клубен турнир). Предвожданите от триото Стоичков-Пенев-Костадинов “армейци” бият съответно 2:0 и 1:0. После отстраняват драматично и нидерландския Рода, за да се изправят в паметни полуфинали срещу Барселона. Именно там изгрява звездата на Стоичков. ЦСКА губи съответно с 2:4 и 1:2, но и трите попадения за българите са дело на Ицо, което убеждава треньора на испанците - легендарния Йохан Кройф, да го вземе на “Камп Ноу”.

Този така успешен сезон завършва със смазващо превъзходство и в първенството. “Червените” допускат само едно поражение и детронират миналогодишния първенец Левски. “Сините” остават втори на цели 10 точки зад своя вечен опонент (б.а. тогава се дават по две точки за победа). Триото Стоичков (23)-Пенев (21)-Костадинов (12) бележи 56 от 86-те попадения в първенството. От всички останали 15 клуба само отборът на Левски (63) успява да реализира повече голове от новоизгрелите “звезди” на ЦСКА и България.

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