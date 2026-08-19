Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

Слушай на живо: ОФИ Крит - ЦСКА

Наставникът на ОФИ Крит Христос Контис говори пред медиите в навечерието на първия сблъсък с ЦСКА. Ден преди двубоя на стадион „Панкритио“ от плейофите на Лига Европа, треньорът на носителите на купата на Гърция даде традиционната си пресконференция.

Наставникът на критяните сподели, че смята ЦСКА за фаворит и изпитва голямо уважение към "червените", които имат европейско ДНК.

ЦСКА вече е в Гърция

Пресконференцията на Христос Контис

"Със сигурност първите мачове за сезона са особено трудни, тъй като всички отбори идват след шест-седем седмици подготовка. Очевидно е трудно да имаш необходимия ритъм. За съжаление, ние изоставаме от ЦСКА в това отношение, но имаме отбор, който работи и расте с всеки мач. Значението на тези два двубоя е такова, че трябва и ще бъдем готови за битката.“

"Когато искаме да растем като отбор, трябва да се справяме с всякакви ситуации. За всички нас в клуба, когато един мач с голям емоционален заряд приключи, той остава в миналото. Пред нас стои огромно предизвикателство, което ни изпълва с нетърпение. Това е нещо, което чакахме дълго време. Нагласата ни вече е променена за тези два мача, виждам го всяка седмица на тренировките по жаждата и желанието. Всички в групата виждаме високите цели и искаме винаги да се целим по-нависоко. Пожелавам си да сме добре и да изиграем два силни мача срещу ЦСКА.“

Запитан дали има напрежение, той отговори: „Какво напрежение? Вече сме се класирали за груповата фаза. Играчите доказаха миналата година, че преследват всяко предизвикателство и дават всичко от себе си. Предстои ни огромно предизвикателство за класиране напред, което би било огромен успех. Ще изиграем два мача, за да им се насладим, а накрая ще видим какво се е случило. Такива мачове те карат да растеш като отбор и ако успеем да се класираме за същинската фаза на турнира, това ще бъде нещо невероятно за клуба.“

Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

Относно ЦСКА: "Искам да кажа, че ЦСКА е отбор с голяма европейска история, има европейско ДНК. Изпитваме пълен респект към тях и трябва да приемем, че излизайки на терена, те са фаворит по отношение на динамика и опит.“

"От друга страна, ние също сме отбор с европейска история и уважавайки съперника, искаме да напишем нови европейски страници. ОФИ е клуб, който жадува за успехи, играчите също са жадни за тях. Сигурен съм, че ни предстоят два вълнуващи мача, които ще се решат от детайлите и от динамиката, която всеки отбор ще покаже.“

"Домакинският фактор със сигурност ще изиграе своята роля. Вярвам, че утре и ние ще имаме пълен стадион. След като гледах ЦСКА на живо, знам, че трябва да сме подготвени. Играем срещу много добър отбор, но и ние имаме своите решения.“

За привличането на нападател: „Тъй като трансферният прозорец не е приключил, все още не сме финализирали нищо. В процес на търсене сме. Знам, че малко закъсняхме, но в момента аз и моите колеги разполагаме с 28 футболисти. С тях продължаваме напред, с тях спечелихме Суперкупата, така че вярвам, че с тях можем да постигнем и класиране.“

За натоварената програма: „Доказахме и миналата година, че в период с много мачове поддържахме много добър ритъм. В момента не бих искал да имаме паузи между двубоите, а повече срещи. Сезонът е в началото си, не мисля, че сме натрупали умора, за да имаме нужда от почивка. Сега искаме поредица от мачове. Такъв е регламентът, такива са датите. Смятам, че разполагаме и с достатъчно широк състав, за да правим ротации, ако се наложи, за да бъдем конкурентоспособни.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google