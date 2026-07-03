Люис Хамилтън над всички в единствената тренировка на "Силвърстоун"

Най-успешният пилот в историята на Гран При на Великобритания във Формула 1 Люис Хамилтън започна тазгодишния уикенд на „Силвърстоун“ с най-доброто време в първата и единствена свободна тренировка в Дома на британския моторспорт.

Деветкратният победител на „Силвърстоун“ оглави класирането с обиколка за 1:29.260, която той постигна с меките гуми малко преди края на 60-минутната сесия. С нея той изпревари с 0.213 секунди лидера в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели, който се класира втори.

A blisteringly quick final sector sends Lewis Hamilton to the top of the timesheets 🤩#F1 #BritishGP pic.twitter.com/ZNWDN0Fo9Y — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

Италианецът беше по-бърз от своя предшественик в екипа на Мерцедес в първите два сектора, но големият удар на Хамилтън дойде в третия. В него британският пилот на Ферари беше с цели 0.264 по-бърз от Антонели, което не беше никак случайно, тъй като и Шарл Леклер беше много бърз във финалния сектор на обиколката.

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Монегаскът се нареди на третото място в края на тренировката, изоставайки с 0.599 от съотборника си във Ферари. Леклер обаче записа своя рекорден резултат във втория си летящ тур с меките гуми, докато Хамилтън и Антонели сториха това в първите си обиколки с тази смес.

Зад първите трима четвърти и пети се класираха Джордж Ръсел и Оскар Пиастри, които бяха със съответно 0.678 и 0.887 по-бавни от Хамилтън. На под секунда зад британеца завърши още и Макс Верстапен, а зад четирикратния шампион в топ 10 влязоха още миналогодишният победител на „Силвърстоун“ Ландо Норис, Исак Хаджар, Нико Хюлкенберг и Лиам Лоусън.

Последните двама от тях записаха своите най-добри времена със средно твърдите гуми, които бяха използвани още от Франко Колапинто, Габриел Бортолето, Арвид Линдблад, Валтери Ботас, Серхио Перес, Фернандо Алонсо и Ланс Строл. Пиер Гасли се появи на пистата със средно твърдата смес в края на сесията, но бързата му обиколка с тях беше изтрита, заради излизане от границите на трасето в третия завой.

"My path, my way"



Arvid Lindblad with a special helmet to mark his first home grand prix 💪#F1 #BritishGP pic.twitter.com/Le3J5KgwsB — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

В рамките на единствената тренировка на „Силвърстоун“ имаше доста случаи, в които пилотите излизаха извън трасето в търсенето на лимита на сцеплението. Най-стряскащият момент дойде в средата на сесията, когато Пиастри имаше завъртане с висока скорост в завоя „Бекетс“, но успя да се опази от удар в предпазната стена и продължи участието си в тренировката.

Oscar Piastri has a huge moment at Becketts 😮



The Aussie has to use all of the run-off area before returning to the pits #F1 #BritishGP pic.twitter.com/Et0bsTQ9OS — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

Уикендът за Гран При на Великобритания, девети кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 18:30 часа българско време с квалификацията за утрешния спринт на „Силвърстоун“.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages