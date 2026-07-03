Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Люис Хамилтън над всички в единствената тренировка на "Силвърстоун"

Люис Хамилтън над всички в единствената тренировка на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 15:39
  • 1942
  • 0
Люис Хамилтън над всички в единствената тренировка на "Силвърстоун"

Най-успешният пилот в историята на Гран При на Великобритания във Формула 1 Люис Хамилтън започна тазгодишния уикенд на „Силвърстоун“ с най-доброто време в първата и единствена свободна тренировка в Дома на британския моторспорт.

Деветкратният победител на „Силвърстоун“ оглави класирането с обиколка за 1:29.260, която той постигна с меките гуми малко преди края на 60-минутната сесия. С нея той изпревари с 0.213 секунди лидера в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели, който се класира втори.

Италианецът беше по-бърз от своя предшественик в екипа на Мерцедес в първите два сектора, но големият удар на Хамилтън дойде в третия. В него британският пилот на Ферари беше с цели 0.264 по-бърз от Антонели, което не беше никак случайно, тъй като и Шарл Леклер беше много бърз във финалния сектор на обиколката.

Съперниците на Мерцедес продължават преследването във Формула 1 с нови подобрения за "Силвърстоун"
Съперниците на Мерцедес продължават преследването във Формула 1 с нови подобрения за "Силвърстоун"

Монегаскът се нареди на третото място в края на тренировката, изоставайки с 0.599 от съотборника си във Ферари. Леклер обаче записа своя рекорден резултат във втория си летящ тур с меките гуми, докато Хамилтън и Антонели сториха това в първите си обиколки с тази смес.

Зад първите трима четвърти и пети се класираха Джордж Ръсел и Оскар Пиастри, които бяха със съответно 0.678 и 0.887 по-бавни от Хамилтън. На под секунда зад британеца завърши още и Макс Верстапен, а зад четирикратния шампион в топ 10 влязоха още миналогодишният победител на „Силвърстоун“ Ландо Норис, Исак Хаджар, Нико Хюлкенберг и Лиам Лоусън.

Последните двама от тях записаха своите най-добри времена със средно твърдите гуми, които бяха използвани още от Франко Колапинто, Габриел Бортолето, Арвид Линдблад, Валтери Ботас, Серхио Перес, Фернандо Алонсо и Ланс Строл. Пиер Гасли се появи на пистата със средно твърдата смес в края на сесията, но бързата му обиколка с тях беше изтрита, заради излизане от границите на трасето в третия завой.

В рамките на единствената тренировка на „Силвърстоун“ имаше доста случаи, в които пилотите излизаха извън трасето в търсенето на лимита на сцеплението. Най-стряскащият момент дойде в средата на сесията, когато Пиастри имаше завъртане с висока скорост в завоя „Бекетс“, но успя да се опази от удар в предпазната стена и продължи участието си в тренировката.

Уикендът за Гран При на Великобритания, девети кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 18:30 часа българско време с квалификацията за утрешния спринт на „Силвърстоун“.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Съперниците на Мерцедес продължават преследването във Формула 1 с нови подобрения за "Силвърстоун"

Съперниците на Мерцедес продължават преследването във Формула 1 с нови подобрения за "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 14:17
  • 746
  • 0
Джордж Ръсел: "Силвърстоун" ще предложи по-добри състезания, подобно на Австралия и Китай

Джордж Ръсел: "Силвърстоун" ще предложи по-добри състезания, подобно на Австралия и Китай

  • 3 юли 2026 | 13:41
  • 461
  • 0
Отборът на Валентино Роси остава със заводска подкрепа от Дукати

Отборът на Валентино Роси остава със заводска подкрепа от Дукати

  • 3 юли 2026 | 13:04
  • 741
  • 1
11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 12:48
  • 16066
  • 3
Малайзия остава в календара на MotoGP до 2031 година

Малайзия остава в календара на MotoGP до 2031 година

  • 3 юли 2026 | 12:18
  • 332
  • 0
"Дефицитът може да бъде двойно по-голям" – Защо Ферари очаква "трудни" уикенди на "Силвърстоун" и "Спа"

"Дефицитът може да бъде двойно по-голям" – Защо Ферари очаква "трудни" уикенди на "Силвърстоун" и "Спа"

  • 3 юли 2026 | 12:06
  • 1026
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА привлече бранител от Ботев (Враца)

Официално: ЦСКА привлече бранител от Ботев (Враца)

  • 3 юли 2026 | 11:34
  • 17305
  • 95
Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп

Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп

  • 3 юли 2026 | 13:35
  • 9324
  • 16
11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 12:48
  • 16066
  • 3
Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

  • 3 юли 2026 | 04:09
  • 98202
  • 242
ЦСКА с последна контрола преди завръщането в Европа

ЦСКА с последна контрола преди завръщането в Европа

  • 3 юли 2026 | 10:38
  • 10168
  • 19
ФИФА: Отмененият гол на Хърватия срещу Португалия е правилно решение, технологията го доказа

ФИФА: Отмененият гол на Хърватия срещу Португалия е правилно решение, технологията го доказа

  • 3 юли 2026 | 10:25
  • 11265
  • 42