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Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

  • 17 авг 2026 | 08:47
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Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

След едномесечната лятна пауза сезон 2026 във Формула 1 се възобновява тази седмица с Гран При на Нидерландия. Състезателният уикенд на „Зандвоорт“ ще включва спринтовия формат, а това ще бъде последната визита на шампионата в Нидерландия, тъй като състезанието няма да продължи да бъде част от календара след края на 2026 година. Тук може да намерите програмата за тазгодишната Гран При на Нидерландия, а всички часове са в българско време.

Петък (21 август):
13:30 часа – Формула 1 тренировка
17:30 часа – Формула 1 квалификация за спринт

Събота (22 август):
13:00 часа – Формула 1 спринт (24 обиколки)
17:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (23 август):
16:00 часа – Формула 1 състезание (72 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg

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