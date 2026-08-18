Може ли Люис Хамилтън да стане световен шампион?

Люис Хамилтън има най-добрия си шанс от 2021 насам да спечели безпрецедентна осма световна титла във Формула 1.

Преди Гран При на Нидерландия на пистата „Зандвоорт“ този уикенд, британският пилот на Ферари заема второ място в шампионата при пилотите, на 50 точки зад Кими Антонели от Мерцедес. Това е значителна разлика, но при оставащи поне 11 състезания, седемкратният шампион определено е в голямата битка.

Who will reign? 🏆 The second half of the season is upon us…



Where immortality awaits.



🎙️ Colin Farrell #F1 pic.twitter.com/bNEHxa8mIW — Formula 1 (@F1) August 16, 2026

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Трансформацията от проблемната кампания на Хамилтън през 2025 г. до позицията, в която се намира сега, е поразителна. След като първоначално изоставаше от Шарл Леклер в началните кръгове, британецът постепенно обърна нещата в своя полза.

Победата в Барселона беше повратен момент – състезание, което послужи като потвърждение, че той наистина е намерил правилния подход към своя болид SF-26. Пет подиума, точки във всяко състезание и преднина от 31 точки пред Лeклер в класирането рисуват картина на пилот, който е разгадал кода на новата си машина.

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„Трябва да приема, че допуснах грешки в последните три състезания, които ми костваха много точки - призна Хамилтън по време на лятната пауза. - Наистина вярвам, че можем да се борим. Сега съм по-фокусиран от всякога, но знам, че имаме изключително много работа през втората половина на сезона“.

Тази позиция е окуражаваща, но предизвикателството е ясно. Дефицит от 50 точки спрямо Антонели означава, че Хамилтън не може просто да поддържа темпото на 19-годишния пилот; той трябва постоянно да го побеждава.

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Може ли Ферари да даде на Хамилтън нужното в битката за титлата?

Тук картината става по-сложна. Болидът на Ферари, SF-26, е истински претендент в челото, способен на победи и подиуми, но все още има дефицит в мощността на задвижващата система спрямо Мерцедес, особено по отношение на скоростта на правите и разгръщането на енергията.

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Според регулациите за 2026, където електрическата енергия играе много по-голяма роля, тази слабост има висока стратегическа цена в хода на състезанията.

Избраният от Ферари път на развитие – чести, постепенни подобрения, а не мащабни пакети – донесе стабилен напредък. Смята се, че основният пакет с обновления в Барселона е донесъл около две десети от секундата на обиколка, а резултатите оттогава са обнадеждаващи. Но развитието на двигателя се случва много по-бавно от подобренията по шасито и е малко вероятно проблемите на Ферари с управлението на енергията да изчезнат за една нощ.

Междувременно Макларън демонстрираха способността си да правят скокообразни подобрения, докато Мерцедес разполагат с най-силната и балансирана кола като цяло.

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Агресивният подход на Ферари изисква почти перфектна корелация между симулациите и представянето на пистата, за да бъде ефективен, и всякакви грешки в изпълнението в оставащите кръгове могат да се окажат фатални за амбициите на Хамилтън.

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Хамилтън предупреди съперниците си, че „Ферари натискат здраво“ за подобрения през втората половина на сезона и добави: „Мисля, че втората половина ще бъде по-силна. Наистина ще използвам това време, за да се презаредя и да се опитам да се върна по-силен, по-издръжлив и по-добре психически подготвен.“

На 41 години времето не е на негова страна. Но цифрите показват, че битката е жива, дори ако пътят към осмата титла минава през територия, която Ферари все още не е завладял напълно. Това може да е последният шанс в кариерата на Хамилтън за титла номер осем.

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Снимки: Gettyimages