Антонели проби защитата на Хамилтън и спечели спринта на "Силвърстоун"

Андреа Кими Антонели спечели своята първа спринтова победа във Формула 1, след като триумфира в днешния спринт на „Силвъсртоун“, в който италианецът се пребори с Люис Хамилтън за първото място.

Двамата стартираха от първата редица, като предимството беше на страната на седемкратния световен шампион. Той обаче не направи най-доброто потегляне, което даде шанс на Антонели да го атакува в късия спринт до първия завой, но пилотът на Ферари успя да отрази тази атака, заемайки доста вътрешна траектория.

В средата на първата обиколка Антонели загуби позиция от тръгнали шести Ландо Норис, след което успя да изпревари световния шампион на правата „Хангар“ още преди края на първия тур. Това коства малко време на Антонели, който изостана на малко над секунда от лидера Хамилтън.

Norris made a brilliant start from P6 - he gets past Antonelli at Copse and is up to P2!#F1Sprint #BritishGP | LAP 1/17 pic.twitter.com/7pznf247uH — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

Така пилотът на Мерцедес остана без възможността да използва режима за изпреварване, но постепенно започна да настига Хамилтън и съответно след на под секунда зад британеца в ключовата зона от пистата в края на четвъртата от общо 17 обиколки. Последваха няколко тура, в които представителят на домакините успешно задържаше зад себе си доста по-младия си противник, но неговата защита беше пробита в осмия тур.

Antonelli is closing in on Hamilton 🎯



The gap is hovering around half a second #F1Sprint #BritishGP | LAP 7/17 pic.twitter.com/qJV1gCtSAb — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

В него Хамилтън използва прекалено много енергия в първата половина на обиколката, което го остави с празна батерия на правата „Хангар“. Това беше повече от достатъчно за Антонели, който не чака втора покана и поведе.

Впоследствие Хамилтън опита да остане в близост до пилота на Мерцедес, но постепенно разликата между двамата се увеличи и така седемкратният шампион реално нямаше шанс да контрира в опит да си върне водачеството. При пресичането на финалната линия двамата бяха разделени от 2.7 секунди, а на цели 9.7 зад победителя завърши Норис.

Във финалните турове световният шампион трябваше да се защитава от сънародника си Джордж Ръсел и успя да задържи зад себе си пилота на Мерцедес, който остана четвърти. Зад тях в зоната на точките влязоха още Шарл Леклер, Макс Верстапен, Оскар Пиастри и Лиам Лоусън, който подобно на Норис трябваше да се защитава в последните обиколки, но от Исак Хаджар. Пилотът на Ред Бул направи доста слаб старт, след което не успя да се върне в точките до финала.

В генералното класиране с победата си Антонели увеличава с малко своята преднина, като с актив от 179 точки италианецът води с 43 пред съотборника си Ръсел. Тройката с пасив от 47 пункта спрямо лидера оформя Хамилтън.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта на „Силвъсртоун“

При конструкторите Мерцедес остава начело с общо 315 точки и преднина от точно 100 пред Ферари. Третото място с изоставане от 148 пункта допълват действащите двукратни световни шампиони от Макларън.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта на "Силвърстоун"

Уикендът за Гран При на Великобритания, девети кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 18:00 часа българско време с квалификацията за същинското състезание на „Силвърстоун“.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google