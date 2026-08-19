Официално: Лоусън на мястото на Хаджар този уикенд заради контузия

Неочаквана контузия принуди отбора на Ред Бул да направи промяна в пилотския си състав за предстоящата Гран При на Нидерландия във Формула 1 този уикенд.

Исак Хаджар е извън строя заради проблем с китката, което представлява неприятно прекъсване на силния сезон за френския пилот.

YUKI TSUNODA IS BACK IN FORMULA 1 FOR THE DUTCH GP WITH RACING BULLS pic.twitter.com/3hWO5uMMnZ — Holiness (@F1BigData) August 19, 2026

Лоусън сменя Хаджар в Ред Бул на "Зандвоорт"?

21-годишният състезател ще бъде заменен от Лиам Лоусън, който получава втори шанс в Ред Бул след повишението си в началото на сезон 2025.

При предишния си престой Лоусън изкара две изключително трудни състезания като съотборник на Макс Верстапен, след което бързо беше върнат в Рейсинг Булс.

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Въпреки това, сезон 2026 се оказа значително по-успешен за Лоусън, който записа осем класирания в зоната на точките в първите 11 кръга.

Тъй като Рейсинг Булс също се нуждае от заместник за „Зандвоорт“, базираният във Фаенца отбор се обърна към ветерана Юки Цунода.

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Цунода загуби титулярното си място във Формула 1 в края на 2025 г. след труден сезон с Ред Бул, но остана част от семейството като резервен пилот.

Преди престоя си в основния отбор, японският пилот прекара четири сезона с Рейсинг Булс, като постигна най-доброто си класиране в кариерата – четвърто място, по време на дебютния си сезон.

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„Пилотът на Ред Бул Рейсинг, Исак Хаджар, е получил контузия на китката по време на лятната пауза, която ще му попречи да се състезава в Гран При на Нидерландия през 2026 - се казва в официално изявление на тима. - Ще приветстваме отново Лиам Лоусън, който ще го замести в болида RB22 този уикенд. Отборът желае на Исак бързо възстановяване и благодари на Лиам, че се отзова в кратък срок.“

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages