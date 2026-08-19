Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хаджар е със счупена ръка след тренировка по бокс?

Хаджар е със счупена ръка след тренировка по бокс?

  • 19 авг 2026 | 14:34
  • 687
  • 0

Ред Бул днес официално потвърди, че френският пилот на тима Исак Хаджар ще пропусне Гран При на Нидерландия този уикенд, с която се подновява сезонът във Формула 1.

От тима заявиха, че Хаджар е с контузия на китката и потвърдиха очакванията, че той ще бъде сменен от Лиам Лоусън, а мястото на новозеландеца в Рейсинг Булс на „Зандвоорт“ ще заеме резервата Юки Цунода.

Официално: Лоусън на мястото на Хаджар този уикенд заради контузия
Официално: Лоусън на мястото на Хаджар този уикенд заради контузия

Първоночално се смяташе, че Хаджар е пострадал във фитнеса, но според информация на ВВС Sport контузията му е от тренировъчен боксов мач.

Източниците на британската медийна компания твърдят, че Исак е със счупена ръка, като вече е ясно, че фрактурата е в областта на китката. Все още обаче не е потвърдено дали е пострадала дясната или лявата ръка.

Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1
Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

Снимка: Профил на Исак Хаджар в социалните мрежи

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Лоусън сменя Хаджар в Ред Бул на "Зандвоорт"?

Лоусън сменя Хаджар в Ред Бул на "Зандвоорт"?

  • 19 авг 2026 | 08:53
  • 4393
  • 2
Алекс Албон остава в Уилямс и за следващия сезон

Алекс Албон остава в Уилямс и за следващия сезон

  • 19 авг 2026 | 08:45
  • 875
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

  • 19 авг 2026 | 08:35
  • 16025
  • 0
Може ли Люис Хамилтън да стане световен шампион?

Може ли Люис Хамилтън да стане световен шампион?

  • 18 авг 2026 | 12:43
  • 3743
  • 14
Мерцедес, Ферари и Макларън с подобрения на "Зандвоорт"

Мерцедес, Ферари и Макларън с подобрения на "Зандвоорт"

  • 17 авг 2026 | 21:14
  • 6572
  • 0
Никола Цолов коментира подкрепата, която получи от Адриан Кампос

Никола Цолов коментира подкрепата, която получи от Адриан Кампос

  • 17 авг 2026 | 20:43
  • 4258
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

  • 19 авг 2026 | 15:06
  • 5303
  • 21
Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

  • 19 авг 2026 | 14:09
  • 4909
  • 23
Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

  • 19 авг 2026 | 13:04
  • 5294
  • 18
Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

  • 19 авг 2026 | 07:23
  • 35410
  • 36
Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

  • 19 авг 2026 | 06:17
  • 11478
  • 51
Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

  • 19 авг 2026 | 07:06
  • 11860
  • 0