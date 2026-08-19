Хаджар е със счупена ръка след тренировка по бокс?

Ред Бул днес официално потвърди, че френският пилот на тима Исак Хаджар ще пропусне Гран При на Нидерландия този уикенд, с която се подновява сезонът във Формула 1.

От тима заявиха, че Хаджар е с контузия на китката и потвърдиха очакванията, че той ще бъде сменен от Лиам Лоусън, а мястото на новозеландеца в Рейсинг Булс на „Зандвоорт“ ще заеме резервата Юки Цунода.

Isack has sustained a wrist injury that will prevent him from racing in Zandvoort.



We will be welcoming back Liam Lawson, who will replace him in RB22.



Speedy recovery, Isack!#F1 || #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/DWXsGGP4qY — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 19, 2026

Официално: Лоусън на мястото на Хаджар този уикенд заради контузия

Първоночално се смяташе, че Хаджар е пострадал във фитнеса, но според информация на ВВС Sport контузията му е от тренировъчен боксов мач.

Източниците на британската медийна компания твърдят, че Исак е със счупена ръка, като вече е ясно, че фрактурата е в областта на китката. Все още обаче не е потвърдено дали е пострадала дясната или лявата ръка.

Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

Снимка: Профил на Исак Хаджар в социалните мрежи

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

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