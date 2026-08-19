Хаджар е със счупена ръка след тренировка по бокс?

Ред Бул днес официално потвърди, че френският пилот на тима Исак Хаджар ще пропусне Гран При на Нидерландия този уикенд, с която се подновява сезонът във Формула 1.
От тима заявиха, че Хаджар е с контузия на китката и потвърдиха очакванията, че той ще бъде сменен от Лиам Лоусън, а мястото на новозеландеца в Рейсинг Булс на „Зандвоорт“ ще заеме резервата Юки Цунода.
Официално: Лоусън на мястото на Хаджар този уикенд заради контузия
Първоночално се смяташе, че Хаджар е пострадал във фитнеса, но според информация на ВВС Sport контузията му е от тренировъчен боксов мач.
Източниците на британската медийна компания твърдят, че Исак е със счупена ръка, като вече е ясно, че фрактурата е в областта на китката. Все още обаче не е потвърдено дали е пострадала дясната или лявата ръка.
Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1
Снимка: Профил на Исак Хаджар в социалните мрежи