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Алекс Албон остава в Уилямс и за следващия сезон

  • 19 авг 2026 | 08:45
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Алекс Албон ще остане в отбора на Уилямс за шести пореден сезон във Формула 1 през 2027 г., след като се споразумя за краткосрочно удължаване на договора си.

Албон се присъедини към Уилямс преди сезон 2022 и беше един от няколкото пилоти, чиито договори изтичаха в края на тази година. Това породи спекулации относно бъдещето му, както и това на съотборника му Карлос Сайнц, в представящия се под очакванията тим.

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Сега обаче 30-годишният пилот обвърза бъдещето си с базирания в Гроув отбор, подписвайки едногодишно удължаване на контракта си за 2027 г. С този ход той показва вярата си, че тимът ще продължи дългосрочното си преструктуриране в модерна операция във Формула 1.

Според някои информации, в оригиналния си вид договорът между Уилямс и Албон е бил до края на 2027 година, но едва сега са били изключени клаузите за предсрочното му прекратяване и двете страни са активирали частта за последните 12 месеца от контракта.

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Шефът на отбора Джеймс Ваулс заяви, че е „възхитен“ от факта, че англо-тайландският пилот продължава да вярва в Уилямс въпреки слабия сезон 2026, в който отборът се срина до девето място в класирането, след като миналата година се изкачи до пето.

„Алекс е лидер на този проект за трансформация от първия ден и имаме много недовършена работа, която сме решени да постигнем - заяви Ваулс. - Алекс е един от най-добрите пилоти на стартовата решетка и знае по-добре от всеки друг огромните подобрения, които направихме през последните години – преподписването с него показва вярата, която и двамата имаме в посоката, в която се движим.“

По-рано тази година Албон стана пилотът с най-дълъг стаж в Уилямс, като изпревари Найджъл Менсъл в Испания, преди да премине границата от 100 състезания за легендарния отбор по време на последната Гран при на Унгария. Неговият съотборник Сайнц все още не е обявил бъдещето си в тима.

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Снимки: Gettyimages

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