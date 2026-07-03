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11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 12:48
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11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

Никола Цолов започна седмия състезателен уикенд за сезона във Формула 2 с 11-то място в свободната тренировка на британската писта „Силвърстоун“.

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В рамките на 45-минутната подготвителна сесия Българския лъв завъртя най-добра обиколка от 1:42.419, с която изостана с 0.354 секунди от Алекс Дън, който оглави класирането с 1:42.065. С това си постижение ирландецът изпревари с 0.071 Рафаел Камара, а тройката с пасив от 0.076 оформи Дино Беганович.

Освен с 11-то място, за Цолов тренировката донесе и едно разследване за нарушение при жълт флаг още в първата половина на сесията. То ще бъде извършено преди квалификацията, но обичайно такова нарушение в тренировката води само до предупреждения.

Самата квалификация на „Силвърстоун“ е предвидена за 16:55 часа българско време по-късно днес, като тя ще определи реда на стартира и за спринта, и за основното състезание на британското трасе.

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Снимки: Gettyimages

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