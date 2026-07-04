Кими Антонели победи Леклер и грабна полпозишъна за Гран При на Великобритания

Въпреки че не беше доволен от факта, че беше първи на пистата в последните опити в рамките на квалификацията, Андреа Кими Антонели спечели полпозишъна преди утрешната Гран При на Великобритания във Формула 1.

За италианеца това е пета победа в квалификация от началото на годината, като той я завоюва с обиколка за 1:28.111, с която той изпревари с 0.175 секунди Шарл Леклер, който за втора поредна седмица ще стартира от втората позиция. Както беше и в Австрия миналата седмица, така и утре от третото място ще потегли Люис Хамилтън, който не успя да се пребори за полпозишъна за състезанието на „Силвърстоун“, след като потегли от него в спринта по-рано днес.

QUALIFYING TOP 10



Antonelli

Leclerc

Hamilton

Russell

Hadjar

Norris

Verstappen

Piastri

Lindblad

Lawson#F1 #BritishGP pic.twitter.com/v6xuGrL90h — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

Седемкратният шампион ще раздели втората редица с бившия си съотборник Джордж Ръсел, а зад тях от третия ред ще потеглят Исак Хаджар и миналогодишният победител във Великобритания Ландо Норис. Техните съотборниците, съответно Макс Верстапен и Оскар Пиастри, ще тръгнат от четвъртата редица пред пилотите на Рейсинг Булс Арвид Линдблад и Лиам Лоусън, които ще оформят топ 10 на старта.

Едва 0.032 разделиха Габриел Бортолето от участие в решителните 13 минути на битката за полпозишъна и бразилският пилот на Ауди ще трябва да стартира от 11-то място. До него на шестия ред ще застане Пиер Гасли, а заедно с тях елиминирани от квалификацията бяха още Нико Хюлкенберг, Оливър Беарман, Карлос Сайнц и Алекс Албон.

❌ ELIMINATED IN Q2 ❌



11: Bortoleto

12: Gasly

13: Hulkenberg

14: Bearman

15: Sainz

16: Albon#F1 #BritishGP pic.twitter.com/5gNMz4xgfs — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

След първите 18 минути на квалификацията Естебан Окон остана на 17-то място с пасив от 0.042 спрямо Албон, а заедно с френския пилот на Хаас елиминирани бяха още Валтери Ботас, Франко Колапинто, Серхио Перес, Ланс Строл и Фернандо Алонсо. Двамата пилоти на Астън Мартин обаче ще разменят своите позиции на старта, тъй като непосредствено преди старта на квалификацията в колата на Строл бяха инсталирани допълнителни елементи по задвижващата система.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌



17: Ocon

18: Bottas

19: Colapinto

20: Perez 📸

21: Stroll

22: Alonso#F1 #BritishGP pic.twitter.com/DEdat467lL — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

В средата на Q1 Ръсел имаше много странно излитане от пистата в седмия завой, което видимо беше предизвикано от някакъв дефект в софтуера, който подаде газ в момент, в който това не трябваше да се случва. При това излитане британецът се удари в стената и беше близо до затъване в чакъла, но успя да се измъкне и след минаване през бокса за ново предно крило даде достатъчно добро време, за да продължи напред в квалификацията.

В самия край на Q1 Колапинто имаше доста страховито завъртане в „Бекетс“ в опита си да подобри своя резултат и да се класира за Q2. След завъртането на аржентинеца той премина през зоната за сигурност и дори колата му подскочи във въздуха, но за щастие до по-сериозен инцидент не се стигна.

Slight delay to the start of Q2 after Colapinto went flying off at Becketts at the end of Q1



Marshals are sweeping the track 🧹#F1 #BritishGP pic.twitter.com/SyBzAYVL2S — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

Състезанието за Гран При на Великобритания, девети кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре от 17:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages