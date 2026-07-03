Хамилтън "взриви" хилядите по трибуните с полпозишън за спринта на "Силвърстоун"

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън буквално „взриви“ хилядите по трибуните на „Силвърстоун“, след като спечели квалификацията преди утрешния спринт на британското трасе.

Заради високата деградация на гумите абсолютно всички избраха да направят по само един летящ тур с меката смес в рамките на решителните 8 минути на битката за полпозишъна. В своята обиколка Хамилтън постигна 1:28.376, за да изпревари с 0.011 секунди лидера в генералното класиране Андреа Кими Антонели и да завоюва първата позиция на старта.

Италианецът ще потегли втори, а от втората редица ще стартират Макс Верстапен и вторият пилот на Ферари – Шарл Леклер. Джордж Ръсел изобщо не успя да се доближи до челото, оставайки на петото място с пасив от 0.357 спрямо Хамилтън, а зад него първите пет реда на старта ще допълнят Ландо Норис, Оскар Пиастри, Исак Хаджар, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад.

Първи извън топ 10 на стартовата решетка в спринта ще бъде Пиер Гасли, който в края на SQ2 завърши на 0.081 зад световния шампион Норис в битката за последното място в решителните 8 минути на спринтовата квалификацията. Така пилотът на Алпин ще потегли 11-ти, а на шестата редица той ще има за компания Габриел Бортолето от Ауди.

❌ ELIMINATED IN SQ2 ❌



11: Gasly

12: Bortoleto

13: Hulkenberg 📸

14: Colapinto

15: Sainz

16: Albon#F1Sprint #BritishGP pic.twitter.com/S2BCqdP0dY — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

Техните съотборници ще поделят седмия ред, но в обърнат ред, като Нико Хюлкенберг ще потегли пред Франко Колапинто. Осмата редица ще бъде окупирана от отбора на Уилямс с Карлос Сайнц и Алекс Албон.

Hamilton starts SQ2 where he left off SQ1



P1 ☝️#F1Sprint #BritishGP pic.twitter.com/4d2ciSUPIF — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

В самия край на SQ1 Албон завъртя обиколка, която го измъкна от зоната на елиминация за сметка на Оливър Беарман, който остана 17-ти с пасив от само 0.010 спрямо Сайнц в битката за последното място в SQ2. Британският пилот на Хаас ще раздели деветия реда със съотборника си Естебан Окон, а на последните две редици отново ще застанат пилотите на Кадилак – Серхио Перес и Валтери Ботас и тези на Астън Мартин – Фернандо Алонсо и Ланс Строл.

❌ ELIMINATED IN SQ1 ❌



17: Bearman 📸

18: Ocon

19: Perez

20: Bottas

21: Alonso

22: Stroll#F1Sprint #BritishGP pic.twitter.com/UZSCOhdTxS — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

Спринтът на „Силвърстоун“, който ще бъде с продължителност от 17 обиколки, е предвиден за утре (4 юли) от 14:00 часа българско време.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages