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Никола Цолов ще стартира от третата редица на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 17:27
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Никола Цолов ще стартира от третата редица на "Силвърстоун"

Българският пилот Никола Цолов ще започне двете състезания от Формула 2 на „Силвърстоун“ от третата редица на стартовата решетка, след като завърши пети в квалификацията на британското трасе.

В нея Българския лъв завъртя най-добра обиколка от 1:39.972, като той първи слезе под 1:40 в рамките на сесията. Впоследствие обаче неговият резултат беше подобрен от общо четирима пилоти, което смъкна Цолов на петото място.

Най-бърз в квалификацията беше Рафаел Камара, който постигна 1:39.690, за да спечели своя трети полпозишън за сезона. Бразилецът изпревари с цели 0.201 секунди Алекс Дън, който остана втори, а тройката с пасив от 0.202 спрямо Камара оформи Куш Майни. Роман Билински изпревари Цолов с 0.005, а до Българския лъв на третия ред ще застане бившият му съотборник във Формула 3 Тасанапол Интрапувашак.

Без наказание за Цолов след тренировката на "Силвърстоун"
Без наказание за Цолов след тренировката на "Силвърстоун"

Джошуа Дюрксен, Рафаел Виягомес, Ритомо Мията и Габриеле Мини допълниха топ 10 в края на 30-минутната битка за полпозишъна на „Силвърстоун“. Така при обръщането на стартовата решетка за спринта от първото място ще потегли лидерът в шампионата Мини, който ще раздели първата редица с Мията. Цолов ще стартира от шестото в спринтовата надпревара в Дома на британския моторспорт.

Спринтът от Формула 2 на „Силвърстоун“, който ще бъде с продължителност от 21 обиколки, е предвиден за утре (4 юли) от 15:45 часа българско време.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
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Снимки: Imago

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