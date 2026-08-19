Лоусън сменя Хаджар в Ред Бул на "Зандвоорт"?

Според все още непотвърдена информация Лиам Лоусън е напът да се завърне изненадващо в отбора на Ред Бул за Гран при на Нидерландия този уикенд, тъй като титулярният пилот Исак Хаджар е с контузия на китката.

Нидерландското издание „Де Телеграаф“ съобщи, че е малко вероятно Хаджар да се състезава на „Зандворт“, след като е получил травмата по време на тренировка във фитнеса в подготовката си за събитието.

Who will reign? 🏆 The second half of the season is upon us…



Where immortality awaits.



🎙️ Colin Farrell #F1 pic.twitter.com/bNEHxa8mIW — Formula 1 (@F1) August 16, 2026

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Въпреки че все още не е взето окончателно решение за участието на французина, се смята, че Лоусън е готов да го замести, ако лекарите не позволят на Хаджар да участва в състезателния уикенд.

Това би било неочаквано завръщане в Ред Бул за новозеландеца, по-малко от 18 месеца след като краткият му престой редом до Макс Верстапен приключи внезапно.

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Лоусън започна сезон 2025 с Ред Бул, след като бе повишен от втория им отбор, но бе освободен само след две състезания и върнат обратно в Рейсинг Булс.

Юки Цунода се премести в обратната посока и прекара остатъка от сезона до Верстапен, преди да загуби мястото си от Хаджар за 2026 г.

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„Де Телеграаф“ също така съобщава, че се очаква Цунода да се върне в Рейсинг Булс, ако Лоусън заеме мястото на Хаджар.

Цунода остана част от семейството на Ред Бул като резервен пилот през този сезон и следователно ще бъде на разположение да запълни овакантеното място от евентуалното преместване на Лоусън.

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От Ред Бул все още не са потвърдили, че Хаджар ще пропусне състезанието, нито последващите промени, включващи Лоусън и Цунода.

Предполагаемата контузия идва в неблагоприятен момент за Хаджар, който се радва на впечатляващ първи сезон с Ред Бул и се очаква да остане до Верстапен и през 2027 г.

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21-годишният пилот има силни спомени от „Зандворт“, след като постигна изненадващ подиум на пистата миналия сезон при първото си участие във Формула 1 там.

За Лоусън евентуално завръщане в Ред Бул би дошло на фона на силна кампания през 2026 г. с Рейсинг Булс.

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Преди Гран при на Нидерландия новозеландецът е девети в шампионата при пилотите и възстанови репутацията си в системата на Ред Бул след разочарованието от краткотрайното му повишение миналата година.

„Зандворт“ също така би предоставил подходяща сцена за още една неочаквана глава в кариерата на Лоусън във Формула 1.

Именно на същата писта през 2023 г. Лоусън направи своя дебют в Гран при, след като Даниел Рикардо катастрофира по време на тренировка и счупи китката си.

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Тогава Лоусън бе повикан в тогавашния отбор на Алфа Таури в последния момент и остана в болида за пет състезания, докато Рикардо се възстановяваше. Този период като заместник в крайна сметка му помогна да се утвърди като претендент за постоянно място във Формула 1.

Три години по-късно друга контузия на китката може да предостави на Лоусън също толкова внезапна възможност, този път отново редом до Верстапен в Ред Бул.

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Снимки: Gettyimages