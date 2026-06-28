Барса финализира трансфер на бек

Барселона финализира привличането под наем на Хосуе Кайседо, който през следващия сезон ще се състезава за дублиращия отбор на каталунците. Преговорите започнаха преди няколко дни, а през миналата седмица беше постигнато устно споразумение с ЛДУ Кито, което вече е официално оформено.

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Футболистът пристига под наем за един сезон, като в договора е включена опция за закупуване на стойност 2,5 милиона евро в полза на „блаугранас“. Клубът ще може да я активира след края на периода на преотстъпване. Ако Кайседо изиграе четири мача за първия отбор на Ханзи Флик, тази опция автоматично ще стане задължителна. В случай че трансферът бъде осъществен, ЛДУ Кито ще запази 20% от правата при бъдеща продажба на играча.

Тази сделка наподобява операцията, която Барселона осъществи през миналия зимен трансферен прозорец с Хамза Абделкарим. Египтянинът пристигна под наем и игра за юношеския тим на „блаугранас“, където се представи отлично. Благодарение на това той получи повиквателна за националния си отбор за Световното първенство в САЩ. Впоследствие Барселона активира опцията за закупуване и оттогава той е пълноправен футболист на клуба.

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Кайседо няма да играе в юношеския състав, а ще бъде на разположение на Джулиано Белети в Барса Атлетик през следващия сезон. Еквадорецът се подвизава по левия фланг, като може да играе както като крило, така и като краен защитник.

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Снимки: Imago