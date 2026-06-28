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Хари Кейн счупи рекорда на Линекер

  • 28 юни 2026 | 02:34
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Хари Кейн се превърна в голмайстор номер едно за Англия на световни първенства, след като се разписа при победата с 2:0 над Панама на „МетЛайф Стейдиъм“ в Ню Джърси.

Кейн вкара с глава след центриране на Белингам за 2:0, с което попаденията му на световни финали станаха 11. Така той изпревари досегашния рекордьор Гари Линекер, който имаше 10 гола.

Това беше и 18-ият гол за Кейн на големи международни турнири с националната фланелка.

Капитанът на Англия се изравни с Линекер, след като отбеляза два пъти при победата с 4:2 над Хърватия в първия мач от кампанията, а днес излезе еднолично на върха.

Самият Линекер определи Кейн като „най-великия английски нападател, който някога сме имали“ след двата му гола в откриващия двубой на турнира.

С 82-ия си гол за националния отбор Кейн се изравни с Юрген Клинсман и Шандор Кочиш по брой попадения на световни първенства (11) и ще се надява да се изкачи още по-нагоре в класацията с добро представяне в турнира.

Кейн спечели „Златната обувка“ през 2018 г. в Русия, когато отбеляза шест гола по пътя на Англия към полуфиналите, включително хеттрик срещу Панама. След това той добави още две попадения по време на първенството в Катар, но пропусна дузпа при загубата от Франция на четвъртфиналите.

Линекер отбеляза своите 10 гола на два турнира, като спечели „Златната обувка“ с шест попадения в Мексико '86, преди да добави още четири на „Италия '90“.

Голът на Кейн срещу Панама го оставя в борбата да стане първият играч, спечелил „Златната обувка“ два пъти. В момента той е с два гола зад Лионел Меси, който има пет, докато Килиан Мбапе, Ерлинг Холанд, Усман Дембеле и Винисиус Жуниор са с по четири.

Последното постижение на Кейн идва след забележителна кампания в Байерн (Мюнхен), като нападателят вече има 70 гола за сезона за клубния и националния отбор.

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Снимки: Imago

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