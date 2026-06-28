"Гадзета дело Спорт": Пътят на Аржентина е разчистен до полуфиналите

За Аржентина се очертава лек път към полуфиналите на световното първенство, докато четири европейски гранда - Германия, Франция, Испания и Португалия, рискуват да се изправят един срещу друг още в осминафиналите. Това се казва в анализ на "Гадзета дело Спорт", посветен на схемата на Мондиал 2026.

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"Сега започва истинската игра. Световното първенство навлиза в решителната си фаза с директните елиминации. От 48-те отбора, които стартираха, останаха 32, а от този момент нататък всяка грешка означава директно пътуване към дома. Но като погледнем схемата, кой от големите отбори извади най-голям късмет?

При анализ веднага се набива на очи как два потенциални финалиста са попаднали в една и съща част на схемата. Още на 1/8-финалите Германия на Нагелсман, която на 1/16-финалите ще се изправи срещу Парагвай, може да срещне Франция, която играе срещу Швеция. Победителят от този евентуален сблъсък пък може да се изправи на четвъртфиналите срещу някой измежду Нидерландия и Мароко, които също се срещат в тази фаза. Техният съперник на 1/8-финала ще бъде победителят от далеч по-лекия мач между Южна Африка и Канада", пише миланското издание.

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"Испания на Де Ла Фуенте я очаква не особено труден 1/16-финал срещу Австрия на Ралф Рангник. Нивото обаче ще се вдигне значително на евентуалния 1/8-финал, където по пътя им ще застане един от отборите на Португалия или Хърватия в мач, който обещава много зрелище.

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"Бразилия ще играе на 1/16-финалите срещу Япония, а при успех ги очаква победителят от двойката Кот д'Ивоар – Норвегия. След това е възможен сблъсък с Англия на четвъртфиналите. Преди това обаче отборът на Томас Тухел трябва да преодолее ДР Конго, което е доста вероятно, а на 1/8-финалите – победителя от мача между Мексико и изненадата Еквадор", продължава да анализира "Гадзета дело Спорт".

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"Съдбата се усмихна на действащите световни шампиони. Изглежда, че Аржентина на Меси има разчистен път към полуфиналите, имайки предвид, че на хартия програмата им изглежда всичко друго, но не и невъзможна. На 1/16-финалите "албиселесте" ще се изправи срещу Кабо Верде – може би най-слабият отбор от останалите 32 в надпреварата. На 1/8-финалите Меси и компания ще играят срещу победителя от мача Австралия - Египет, а на четвъртфиналите ще срещнат някой измежду Швейцария, Алжир, Колумбия и Гана. Определено не изглежда като труден път към защитата на титлата, спечелена в Катар", завършва най-тиражираният италиански спортен всекидневник.

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