Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Бразилия
  3. В Италия: Анчелоти остана последният наш представител на Мондиала

В Италия: Анчелоти остана последният наш представител на Мондиала

  • 28 юни 2026 | 16:35
  • 315
  • 0

След елиминацията на Узбекистан, Фабио Канаваро също се сбогува със световното първенство, следвайки съдбата на Винченцо Монтела, чиято Турция отпадна само след два мача. Така единствен представител на Италия в турнира остава Карло Анчелоти, чийто отбор на Бразилия завърши на първо място в групата си пред Мароко, Шотландия и Хаити, отбелязват на Апенините. Утре "Селесао Бразилейра" ще се изправи срещу Япония на 1/8-финалите.

На Мондиала има трима футболисти, родени на Ботуша - Алесандро Чиркати от Австралия, роденият в Парма Маркюс Тюрам, син на легендарния френски бранител Лилиан Тюрам, и Джулиано Симеоне, роден в Рим, когато баща му Диего Симеоне играеше в Лацио, припомнят още италианците.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кристиано, Модрич и Рамос държат топ 3 в Европа, България назад сред рекордьорите

Кристиано, Модрич и Рамос държат топ 3 в Европа, България назад сред рекордьорите

  • 28 юни 2026 | 11:32
  • 5616
  • 5
Алаба: Имаме потенциала да затрудним Испания

Алаба: Имаме потенциала да затрудним Испания

  • 28 юни 2026 | 11:31
  • 880
  • 1
Селекционерът на Колумбия: Ако пропускаме толкова много положения, ще страдаме повече, отколкото днес

Селекционерът на Колумбия: Ако пропускаме толкова много положения, ще страдаме повече, отколкото днес

  • 28 юни 2026 | 11:26
  • 615
  • 0
Далич към критиците: Тази Хърватия заслужава уважение, а не съмнения

Далич към критиците: Тази Хърватия заслужава уважение, а не съмнения

  • 28 юни 2026 | 11:08
  • 900
  • 1
Селекционерът на ДР Конго: Двубоят с Англия ще бъде много важен за нас

Селекционерът на ДР Конго: Двубоят с Англия ще бъде много важен за нас

  • 28 юни 2026 | 11:08
  • 593
  • 0
Кевин де Бройне е доволен от стадиона във Ванкувър

Кевин де Бройне е доволен от стадиона във Ванкувър

  • 28 юни 2026 | 10:59
  • 624
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

  • 28 юни 2026 | 15:58
  • 54903
  • 123
Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

  • 28 юни 2026 | 12:10
  • 52423
  • 57
На живо - Ръсел води в Гран При на Австрия

На живо - Ръсел води в Гран При на Австрия

  • 28 юни 2026 | 15:38
  • 6078
  • 2
Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

  • 28 юни 2026 | 12:28
  • 39431
  • 81
Венци Стефанов, играчите на Славия и близки изпратиха малкия Мишо и татко му

Венци Стефанов, играчите на Славия и близки изпратиха малкия Мишо и татко му

  • 28 юни 2026 | 12:45
  • 27947
  • 19
Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

  • 28 юни 2026 | 13:21
  • 18575
  • 12