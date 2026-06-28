В Италия: Анчелоти остана последният наш представител на Мондиала

След елиминацията на Узбекистан, Фабио Канаваро също се сбогува със световното първенство, следвайки съдбата на Винченцо Монтела, чиято Турция отпадна само след два мача. Така единствен представител на Италия в турнира остава Карло Анчелоти, чийто отбор на Бразилия завърши на първо място в групата си пред Мароко, Шотландия и Хаити, отбелязват на Апенините. Утре "Селесао Бразилейра" ще се изправи срещу Япония на 1/8-финалите.
На Мондиала има трима футболисти, родени на Ботуша - Алесандро Чиркати от Австралия, роденият в Парма Маркюс Тюрам, син на легендарния френски бранител Лилиан Тюрам, и Джулиано Симеоне, роден в Рим, когато баща му Диего Симеоне играеше в Лацио, припомнят още италианците.
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