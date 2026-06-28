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Роналдо изравни Матеус, само Меси е пред него

  • 28 юни 2026 | 15:36
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Големият мач на Мондиал 2026 между Колумбия и Португалия в Маями завърши без голове. Равенството обаче беше достатъчно и за двата отбора да си осигурят класиране за 1/16-финалите, заемайки съответно първо и второ място в групата.

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В следващия кръг колумбийците ще се изправят срещу Гана, в петък, 3 юли, в Канзас. Португалия, от своя страна, ще има значително по-труден съперник. В четвъртък, 2 юли, в Торонто предстои голямо дерби срещу Хърватия на Лука Модрич.

Кристиано Роналдо отново беше титуляр и въпреки че не успя да се разпише, постигна нов впечатляващ рекорд. Той записа своя мач номер 25 на световно първенство, с което изравни германската знаменитост Лотар Матеус на второ място във вечната ранглиста. Единствено Лионел Меси има повече участия – 28.

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Снимки: Imago

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