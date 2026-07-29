Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски ще опита да направи решителна крачка към европейската мечта – на живо от Крайова преди мача с Университатя
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Шок на "Коритото"! Гьоко пред напускане

Шок на "Коритото"! Гьоко пред напускане

  • 29 юли 2026 | 18:09
  • 7208
  • 15

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски почти сигурно ще напусне своя пост, научи Sportal.bg. 71-годишният специалист има намерение да се раздели със "соколите", няколко дни след като зарадва синята част на Варна с победата 3:0 срещу Черно море на стадион "Тича". Смята се, че една от причините е забавяне на подновяването на работната виза на треньора от Битоля.

Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та
Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

Хаджиевски трябва да уведоми футболистите за решението си на днешната тренировка, която е от 18:00 ч. Съществува и малка вероятност ситуацията да претърпи обрат и любимецът на феновете на "Коритото" да продължи да води отбора, който започна новия сезон с равенство 2:2 срещу ЦСКА 1948, а след това удари своя градски съперник насред квартал "Чайка".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Левски представи ново приложение за своите фенове

Левски представи ново приложение за своите фенове

  • 29 юли 2026 | 15:50
  • 1308
  • 1
Калоч: Ако не вярваме, защо изобщо да излизаме на терена?

Калоч: Ако не вярваме, защо изобщо да излизаме на терена?

  • 29 юли 2026 | 14:54
  • 921
  • 2
Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

  • 29 юли 2026 | 14:39
  • 5954
  • 8
Отличен терен на „Васил Левски“ за битката с Карабах

Отличен терен на „Васил Левски“ за битката с Карабах

  • 29 юли 2026 | 13:29
  • 1746
  • 2
Веласкес определи групата на Левски за мача с Университатя

Веласкес определи групата на Левски за мача с Университатя

  • 29 юли 2026 | 13:14
  • 4893
  • 7
Локо (Пд) с второ лятно попълнение

Локо (Пд) с второ лятно попълнение

  • 29 юли 2026 | 13:11
  • 1989
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Университатя (Крайова) и Левски, без изненади в състава на "сините"

11-те на Университатя (Крайова) и Левски, без изненади в състава на "сините"

  • 29 юли 2026 | 19:21
  • 5674
  • 8
Официално: Гьоко Хаджиевски напусна Спартак (Варна)

Официално: Гьоко Хаджиевски напусна Спартак (Варна)

  • 29 юли 2026 | 18:39
  • 9619
  • 20
Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

  • 29 юли 2026 | 12:20
  • 27529
  • 204
Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

  • 29 юли 2026 | 10:33
  • 29432
  • 79
Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

  • 29 юли 2026 | 14:39
  • 5954
  • 8
Играе се двубоят в ШЛ, който ще определи евентуалния противник на Левски в третия кръг

Играе се двубоят в ШЛ, който ще определи евентуалния противник на Левски в третия кръг

  • 29 юли 2026 | 08:00
  • 17230
  • 8