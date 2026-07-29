Шок на "Коритото"! Гьоко пред напускане

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски почти сигурно ще напусне своя пост, научи Sportal.bg. 71-годишният специалист има намерение да се раздели със "соколите", няколко дни след като зарадва синята част на Варна с победата 3:0 срещу Черно море на стадион "Тича". Смята се, че една от причините е забавяне на подновяването на работната виза на треньора от Битоля.

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Хаджиевски трябва да уведоми футболистите за решението си на днешната тренировка, която е от 18:00 ч. Съществува и малка вероятност ситуацията да претърпи обрат и любимецът на феновете на "Коритото" да продължи да води отбора, който започна новия сезон с равенство 2:2 срещу ЦСКА 1948, а след това удари своя градски съперник насред квартал "Чайка".

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Снимки: Startphoto