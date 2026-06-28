Хърватски национали засипаха с похвали Модрич, който задмина Марадона по мачове на Световно

Хърватската футболна икона Лука Модрич изуми дори собствените си съотборници и за пореден път оправда легендарния си статут, благодарение на представянето си в първите три срещи от Световно първенство.

При победата с 2:1 над Гана в третия мач от груповата фаза, 40-годишният футболист допринесе за осигуряването на второто място в група L и класирането за 1/16-финалите на Мондиал 2026. Сега предстои двубой срещу Португалия, воден от суперзвездата Кристиано Роналдо.

Неостаряващият Модрич качи “ватрените” на второто място след брилянтна асистенция

„Кълна се, че все едно е върнал времето с 10 години назад. Това беше едно от най-добрите му представяния с екипа на националния отбор“, заяви Никола Влашич. След прецизно изпълнен корнер от Модрич, именно атакуващият халф на Торино прати топката с глава във вратата на Гана, за да осигури победата за Хърватия.

Лука Модрич подобри рекорд при победния гол на Хърватия срещу Гана

Според данни на Opta полузащитникът на Милан е най-възрастният футболист, записал асистенция на Световно първенство. Той не само подаде за победния гол, но и доминираше на терена през целия мач. „Играе сякаш е на 20 години. Днес беше невероятен. Той е нашият лидер и най-добрият ни футболист. Може да играе колкото си иска. Ще остане на върха“, коментира Петър Сучич, който отбеляза първия гол за хърватския национален тим в мача.

Междувременно, Модрич записа 22-рия си двубой на Световно първенство, задминавайки световния шампион от 1986 година и бивш аржентински нападател Диего Марадона по брой изиграни срещи на Мондиал. Това го постави на шесто място в историята на турнира по брой мачове, наравно с вратаря на Германия Мануел Нойер. Само аржентинецът Лионел Меси (28), германците Лотар Матеус (25) и Мирослав Клозе (24), португалецът Кристиано Роналдо (25) и италианецът Паоло Малдини (23) са пред него.

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Снимки: Gettyimages