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Хърватски национали засипаха с похвали Модрич, който задмина Марадона по мачове на Световно

  • 28 юни 2026 | 16:53
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Хърватската футболна икона Лука Модрич изуми дори собствените си съотборници и за пореден път оправда легендарния си статут, благодарение на представянето си в първите три срещи от Световно първенство.

При победата с 2:1 над Гана в третия мач от груповата фаза, 40-годишният футболист допринесе за осигуряването на второто място в група L и класирането за 1/16-финалите на Мондиал 2026. Сега предстои двубой срещу Португалия, воден от суперзвездата Кристиано Роналдо.

Неостаряващият Модрич качи “ватрените” на второто място след брилянтна асистенция
Неостаряващият Модрич качи “ватрените” на второто място след брилянтна асистенция

„Кълна се, че все едно е върнал времето с 10 години назад. Това беше едно от най-добрите му представяния с екипа на националния отбор“, заяви Никола Влашич. След прецизно изпълнен корнер от Модрич, именно атакуващият халф на Торино прати топката с глава във вратата на Гана, за да осигури победата за Хърватия.

Лука Модрич подобри рекорд при победния гол на Хърватия срещу Гана
Лука Модрич подобри рекорд при победния гол на Хърватия срещу Гана

Според данни на Opta полузащитникът на Милан е най-възрастният футболист, записал асистенция на Световно първенство. Той не само подаде за победния гол, но и доминираше на терена през целия мач. „Играе сякаш е на 20 години. Днес беше невероятен. Той е нашият лидер и най-добрият ни футболист. Може да играе колкото си иска. Ще остане на върха“, коментира Петър Сучич, който отбеляза първия гол за хърватския национален тим в мача.

Междувременно, Модрич записа 22-рия си двубой на Световно първенство, задминавайки световния шампион от 1986 година и бивш аржентински нападател Диего Марадона по брой изиграни срещи на Мондиал. Това го постави на шесто място в историята на турнира по брой мачове, наравно с вратаря на Германия Мануел Нойер. Само аржентинецът Лионел Меси (28), германците Лотар Матеус (25) и Мирослав Клозе (24), португалецът Кристиано Роналдо (25) и италианецът Паоло Малдини (23) са пред него.

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Снимки: Gettyimages

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