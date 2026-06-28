Някои вълнуващи сблъсъци на 1/16-финалите, всички двойки са ясни

Завърши груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико и вече са ясни всички двойки на 1/16-финалите, както и потоците до финала. След последните мачове стана ясно кои отбори, завършили на трето място в групите си, продължават напред, а надпреварата напуснаха Шотландия, Южна Корея и Иран.

The last 32 for the 2026 World Cup...



🇿🇦🇨🇦 South Africa vs. Canada

🇧🇷🇯🇵 Brazil vs. Japan

🇩🇪🇵🇾 Germany vs. Paraguay

🇳🇱🇲🇦 Netherlands vs. Morocco

🇨🇮🇳🇴 Ivory Coast vs. Norway

🇫🇷🇸🇪 France vs. Sweden

🇲🇽🇪🇨 Mexico vs. Ecuador

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇩 England vs. DR Congo

🇧🇪🇸🇳 Belgium vs. Senegal

🇺🇸🇧🇦 USA… pic.twitter.com/sKuiYJ2tQr — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 28, 2026

Срещите от следващата фаза започват още тази вечер, когато Канада се изправя срещу Южна Африка. Един от най-интересните двубой от втората фаза ще е този между Франция и Швеция. Ако спечелят, "петлите" може да се срещнат с Германия при положение, че тимът на Юлиан Нагелсман се справи с Парагвай.

Друг интригуващ мач е сблъсъкът между Нидерландия и Мароко. Европейският шампион Испания ще срещне Австрия, а победителят от този мач ще се изправи срещу Португалия или Хърватия.

How the 3rd place standings finished at the 2026 FIFA World Cup pic.twitter.com/A3MOyOyopE — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 28, 2026

Лионел Меси изглежда ще има отлична възможност да увеличи головата си сметка. Аржентина ще се изправи срещу Кабо Верде на 1/16-финалите, а при успех срещу Австралия или Египет.

Хиксът на Португалия отложи сблъсъка между Меси и Роналдо чак за финала, но се задава люто иберийско дерби

Бразилия може да има проблеми, тъй като среща отлично представящия се тим на Япония. Англия пък се изправя срещу ДР Конго, а потенциален следващ съперник на тима на Томас Тухел е Мексико, ако той се справи с Еквадор. Британците могат да се срещнат с Бразилия на четвъртфиналите.

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Снимки: Imago