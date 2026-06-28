Далич към критиците: Тази Хърватия заслужава уважение, а не съмнения

Селекционерът на Хърватия Златко Далич не скри задоволството си след победата с 2:1 над Гана, която класира "ватрените" за 1/16-финалите на Мондиал 2026. След края на двубоя опитният специалист използва случая и да отговори на критиците, които поставиха под съмнение качествата на отбора след колебливото начало на турнира. След поражението с 2:4 от Англия и минималния успех с 1:0 над Панама, хърватите завършиха втори в група "L" и продължиха към елиминациите, където ги очаква сблъсък с Португалия.

„Поздравявам футболистите за класирането в елиминационната фаза. Беше труден мач, но мисля, че Хърватия изигра отличен двубой в тактическо отношение и се позиционира много добре. Отново сме там, където бяхме и преди осем години. Това обаче е само първата крачка към нашата цел. Имаше твърде много съмнения относно качествата на този състав, а някои от коментарите бяха направо жалки. Този национален отбор заслужава много повече уважение. Имаме невероятни фенове, които ни подкрепят независимо дали печелим или губим. Футболистите заслужават да бъдат ценени за всичко, което са направили за Хърватия и за своя народ. Лука е феноменален. Това е неговият характер, неговата енергия. Той знае, че това вероятно е последното му Световно първенство и прави всичко възможно, за да помогне на отбора. Надявам се да остане здрав и да бъде с нас възможно най-дълго“, заяви Далич.

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На 1/16-финалите Хърватия ще се изправи срещу Роналдо и компания в Торонто в един от най-интригуващите сблъсъци от първата елиминационна фаза на Мондиал 2026.

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