Кристиано, Модрич и Рамос държат топ 3 в Европа, България назад сред рекордьорите

Всеки ден на Мондиал 2026 падат различни рекорди. Лидер в цял свят по брой мачове при националните отбори е вездесъщият Кристиано Роналдо, който има вече 231 двубоя с фланелката на Португалия. В тройката са още аржентинската суперзвезда Лионел Меси и Бадер Ал-Мутава от Кувейт - и двамата с по 202 мача. Когато говорим само за Стария континент, заедно с Кристиано топ 3 допълват Лука Модрич с 201 срещи за Хърватия и Серхио Рамос, който има 180 за Испания.
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Интересно е да видим къде се намира България по този показател сред 55-те държави членки на УЕФА. Нашият рекордьор Стилиян Петров заема 42-ро място със своите 105 мача, записани между 1998 и 2013 г.
Рекордьорите по мачове за всяка една европейска държава:
Кристиано Роналдо (Португалия) – 231
Лука Модрич (Хърватия) – 201
Серхио Рамос (Испания) – 180
Джанлуиджи Буфон (Италия) – 176
Роберт Левандовски (Полша) – 167
Виталис Астафиевс (Латвия) – 167
Константин Василйев (Естония) – 159
Ян Вертонген (Белгия) – 157
Кристиан Ериксен (Дания) – 151
Един Джеко (Босна и Херцеговина) – 150
Лотар Матеус (Германия) – 150
Гранит Джака (Швейцария) – 149
Андерс Свенсон (Швеция) – 148
Роби Кийн (Ейре) – 146
Юго Лорис (Франция) – 145
Анатолий Тимошчук (Украйна) – 144
Майкъл Мифсуд (Малта) – 143
Стивън Дейвис (Северна Ирландия) – 140
Йоргос Карагунис (Гърция) – 139
Марек Хамшик, Петер Пекарик (Словакия) – 138
Яри Литманен (Финландия) – 137
Илдефонс Лима (Андора) – 137
Марко Арнаутович (Австрия) – 136
Уесли Снайдер (Нидерландия) – 134
Доринел Мунтяну (Румъния) – 134
Саркис Овсепян (Армения) – 132
Петер Йеле (Лихтенщайн) – 132
Гурам Кашия (Грузия) – 129
Сергей Игнашевич (Русия) – 127
Питър Шилтън (Англия) – 125
Петър Чех (Чехия) – 124
Горан Пандев (Северна Македония) – 122
Рюстю Речбер (Турция) – 120
Лоран Янс (Люксембург) – 114
Биркир Бяртнасон (Исландия) – 113
Решад Садихов (Азербайджан) – 111
Душан Тадич (Сърбия) – 111
Гарет Бейл (Уелс) – 111
Йон Арне Рийзе (Норвегия) – 110
Балаж Джуджак (Унгария) – 109
Йоанис Окас (Кипър) – 106
Стилиян Петров (България) – 105
Фьодор Черних (Литва) – 103
Кени Далглиш (Шотландия) – 102
Александър Кулчий (Беларус) – 102
Бощян Цезар (Словения) – 101
Йоси Бенаюн (Израел) – 101
Александру Епуреану (Молдова) – 100
Матео Витайоли (Сан Марино) – 100
Елсеид Хисай (Албания) – 100
Йоан Симун Едмундсон (Фарьорски острови) – 100
Стеван Йоветич (Черна гора) – 91
Лиъм Уокър (Гибралтар) – 88
Самат Смаков (Казахстан) – 76
Мергим Войвода (Косово) – 75