Кристиано, Модрич и Рамос държат топ 3 в Европа, България назад сред рекордьорите

Всеки ден на Мондиал 2026 падат различни рекорди. Лидер в цял свят по брой мачове при националните отбори е вездесъщият Кристиано Роналдо, който има вече 231 двубоя с фланелката на Португалия. В тройката са още аржентинската суперзвезда Лионел Меси и Бадер Ал-Мутава от Кувейт - и двамата с по 202 мача. Когато говорим само за Стария континент, заедно с Кристиано топ 3 допълват Лука Модрич с 201 срещи за Хърватия и Серхио Рамос, който има 180 за Испания.

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Интересно е да видим къде се намира България по този показател сред 55-те държави членки на УЕФА. Нашият рекордьор Стилиян Петров заема 42-ро място със своите 105 мача, записани между 1998 и 2013 г.

Рекордьорите по мачове за всяка една европейска държава:



Кристиано Роналдо (Португалия) – 231

Лука Модрич (Хърватия) – 201

Серхио Рамос (Испания) – 180

Джанлуиджи Буфон (Италия) – 176

Роберт Левандовски (Полша) – 167

Виталис Астафиевс (Латвия) – 167

Константин Василйев (Естония) – 159

Ян Вертонген (Белгия) – 157

Кристиан Ериксен (Дания) – 151

Един Джеко (Босна и Херцеговина) – 150

Лотар Матеус (Германия) – 150

Гранит Джака (Швейцария) – 149

Андерс Свенсон (Швеция) – 148

Роби Кийн (Ейре) – 146

Юго Лорис (Франция) – 145

Анатолий Тимошчук (Украйна) – 144

Майкъл Мифсуд (Малта) – 143

Стивън Дейвис (Северна Ирландия) – 140

Йоргос Карагунис (Гърция) – 139

Марек Хамшик, Петер Пекарик (Словакия) – 138

Яри Литманен (Финландия) – 137

Илдефонс Лима (Андора) – 137

Марко Арнаутович (Австрия) – 136

Уесли Снайдер (Нидерландия) – 134

Доринел Мунтяну (Румъния) – 134

Саркис Овсепян (Армения) – 132

Петер Йеле (Лихтенщайн) – 132

Гурам Кашия (Грузия) – 129

Сергей Игнашевич (Русия) – 127

Питър Шилтън (Англия) – 125

Петър Чех (Чехия) – 124

Горан Пандев (Северна Македония) – 122

Рюстю Речбер (Турция) – 120

Лоран Янс (Люксембург) – 114

Биркир Бяртнасон (Исландия) – 113

Решад Садихов (Азербайджан) – 111

Душан Тадич (Сърбия) – 111

Гарет Бейл (Уелс) – 111

Йон Арне Рийзе (Норвегия) – 110

Балаж Джуджак (Унгария) – 109

Йоанис Окас (Кипър) – 106

Стилиян Петров (България) – 105

Фьодор Черних (Литва) – 103

Кени Далглиш (Шотландия) – 102

Александър Кулчий (Беларус) – 102

Бощян Цезар (Словения) – 101

Йоси Бенаюн (Израел) – 101

Александру Епуреану (Молдова) – 100

Матео Витайоли (Сан Марино) – 100

Елсеид Хисай (Албания) – 100

Йоан Симун Едмундсон (Фарьорски острови) – 100

Стеван Йоветич (Черна гора) – 91

Лиъм Уокър (Гибралтар) – 88

Самат Смаков (Казахстан) – 76

Мергим Войвода (Косово) – 75

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