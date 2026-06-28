Хърватия 0:0 Гана, начало на мача (гледайте на живо)

Хърватия и Гана играят при 0:0 в мач с огромен залог от последния трети кръг в група "L" на Мондиал 2026.



"Ватрените" стартират от третото място, където останаха след изненадващото нулево равенство на африканците срещу Англия в предходния кръг и така актуалните световни бронзови медалисти останаха на точка зад днешния си съперник.

По същото време е и другият мач от групата между Англия и Панама, като "трите лъва" се нуждаят от само точка, за да си гарантират поне второто място.



Срещата между Хърватия и Гана стартира в полунощ българско време и той е сред мачовете, които се играят на територията на САЩ. Домакин на двубоя е "Линкълн Файненшъл Фийлд" във Филаделфия, Пенсилвания. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Златко Далич извърши три промени спрямо успеха над Панама в миналия кръг с минималното 1:0 и днес стартира с Никола Влашич, Петър Сучич и Анте Будимир вместо с Йошко Гвардиол, Петър Муса и Марко Пашалич, които играха от първия съдийски сигнал срещу панамците. Именно Будимир вкара победното попадение в миналата среща, с което си и заслужи титулярното място днес.

Карлош Кейрош също направи три промени спрямо опълчението срещу "трите лъва", довело до нулево равенство. Португалският специалист пусна в игра Дерик Лукасен, Елиша Овусу, Камалдин Сулемана на местата на Жером Опоку, Кейлъб Иренкий, Иняки Уилямс.

👥 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📰



👨🏼‍🏫 Head Coach Carlos Queiroz has made three changes to the starting XI. Derrick Luckassen, Kamaldeen and Elisha Owusu come in for Jerome Opoku, Caleb Yirenkyi and Inaki Williams.



🇭🇷 Croatia 🆚 Ghana 🇬🇭#BlackStars | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jFOr3mV3xH — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) June 27, 2026

Срещата стартира с минута мълчание в памет на жертвите от земетресението, което разтърси Венецуела през отминалото денонощие.

"Ватрените" стартираха с преса, но около 5-ата минута съперниците им показаха, че няма да се бранят и на свой ред натикаха бронзовите медалисти от последния Мондиал в тяхната половина. Така момчетата на Златко Далич опитаха в 7-ата минута д аорганизират контраатака, но блестяща в центъра на терена реакция на Томас Партей спря настъплението.

ХЪРВАТИЯ 0:0 ГАНА



МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА



ГРУПА "L", III КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



ХЪРВАТИЯ: 1. Доминик Ливакович, 2. Доминик Ливакович, 6. Йосип Шутало, 3. Марин Понграчич, 14. Иван Перишич, 10. Лука Модрич, 8. Матео Ковачич, 13. Никола Влашич, 17. Петър Сучич, 16. Мартин Батурина, Мартин Батурина, 11. Анте Будимир

СЕЛЕКЦИОНЕР: Златко Далич



ГАНА: 16. Бенджамин Асаре, 26. Марвин Сеная, 4. Йонас Аджей Аджетей, 23. Дерик Лукасен, 14. Гидеон Менса, 8. Кваси Сибо, 15. Елиша Овусу, 5. Томас Партей, 22. Камалдин Сулемана, 9. Джордан Аю, 11. Антоан Семеньо

СЕЛЕКЦИОНЕР: Карлош Кейрош



НАЧАЛО: 28 юни 2026 г. (неделя) | 0:00 часа

СТАДИОН: "Линкълн Файненшъл Фийлд", Филаделфия (Пенсилвания, САЩ)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Абдулрахман Ал-Джасим (Катар)

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