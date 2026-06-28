Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Цените на билетите за мача между Португалия и Хърватия надхвърлят 3000 долара

Цените на билетите за мача между Португалия и Хърватия надхвърлят 3000 долара

  • 28 юни 2026 | 12:42
  • 541
  • 1

Цените на билетите за срещите от Световното първенство по футбол в платформите за препродажба скочиха драстично за мача между Португалия и Хърватия в Торонто следващата седмица, като средната цена за най-евтиния билет надхвърли 3000 долара, показват данни от уебсайта за проследяване на цените Ticketdata. Тимът на Португалия завърши наравно с Колумбия в Маями, което означаваше, че отборът на Кристиано Роналдо остава втори в група "K". Хърватия се нареди на второ място в група "L", след като победи Гана в последния си мач от първата фаза. Така футболистите на Португалия ще се изправят срещу хърватите на стадион „Торонто“ в мач от 1/16-финалите на Мондиал 2026 на 2 юли, а това ще бъде и среща между бившите съотборници в Реал Мадрид Роналдо и Модрич. Средната цена за най-евтиния билет на вторичните сайтове за препродажба е 3225 долара, което е най-високата цена за всеки мач от 1/16-финалите, сочи Ticketdata, който събира данни от платформи за препродажба, включително StubHub и Vivid.

Колумбия - Португалия събра заедно Стоичков и държавния секретар на САЩ
Колумбия - Португалия събра заедно Стоичков и държавния секретар на САЩ
 Хиксът на Португалия отложи сблъсъка между Меси и Роналдо чак за финала, но се задава люто иберийско дерби
Хиксът на Португалия отложи сблъсъка между Меси и Роналдо чак за финала, но се задава люто иберийско дерби
Далич към критиците: Тази Хърватия заслужава уважение, а не съмнения
Далич към критиците: Тази Хърватия заслужава уважение, а не съмнения

Цената се е увеличила повече от два пъти спрямо началото на мача между Португалия и Колумбия, което подчертава динамичната система за ценообразуване, приета тази година от организатора на турнира ФИФА. Системата позволява цените да се променят в зависимост от търсенето - редовна практика на концерти и спортни събития в САЩ - и доведе до увеличаване на стойността на билетите за мачове от груповата фаза до над 1000 долара. По-ранен анализ на агенция Reuters показа, че цените на билетите и настаняването са тласнали повече от всякога Световното първенство по футбол в ръцете на тези с по-високи доходи, което сигнализира за промяна на профила на притежателите на билети. ФИФА призова феновете да използват само собствената ѝ официална платформа, заявявайки, че нейният пазар за препродажба и обмен е единствената платформа, чрез която може да се гарантира правилната доставка на билети.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Кристиано, Модрич и Рамос държат топ 3 в Европа, България назад сред рекордьорите

Кристиано, Модрич и Рамос държат топ 3 в Европа, България назад сред рекордьорите

  • 28 юни 2026 | 11:32
  • 4040
  • 5
Алаба: Имаме потенциала да затрудним Испания

Алаба: Имаме потенциала да затрудним Испания

  • 28 юни 2026 | 11:31
  • 561
  • 0
Селекционерът на Колумбия: Ако пропускаме толкова много положения, ще страдаме повече, отколкото днес

Селекционерът на Колумбия: Ако пропускаме толкова много положения, ще страдаме повече, отколкото днес

  • 28 юни 2026 | 11:26
  • 450
  • 0
Далич към критиците: Тази Хърватия заслужава уважение, а не съмнения

Далич към критиците: Тази Хърватия заслужава уважение, а не съмнения

  • 28 юни 2026 | 11:08
  • 727
  • 1
Селекционерът на ДР Конго: Двубоят с Англия ще бъде много важен за нас

Селекционерът на ДР Конго: Двубоят с Англия ще бъде много важен за нас

  • 28 юни 2026 | 11:08
  • 459
  • 0
Кевин де Бройне е доволен от стадиона във Ванкувър

Кевин де Бройне е доволен от стадиона във Ванкувър

  • 28 юни 2026 | 10:59
  • 486
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лига на нациите: България 0:0 Украйна! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 0:0 Украйна! Следете мача ТУК!

  • 28 юни 2026 | 13:40
  • 5347
  • 3
Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

  • 28 юни 2026 | 12:10
  • 29811
  • 42
Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

  • 28 юни 2026 | 12:28
  • 21268
  • 32
Венци Стефанов, играчите на Славия и близки изпратиха малкия Мишо и татко му

Венци Стефанов, играчите на Славия и близки изпратиха малкия Мишо и татко му

  • 28 юни 2026 | 12:45
  • 13985
  • 5
Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

  • 28 юни 2026 | 13:21
  • 6101
  • 2
Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

  • 28 юни 2026 | 06:58
  • 72310
  • 158