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Лука Модрич подобри рекорд при победния гол на Хърватия срещу Гана

  • 28 юни 2026 | 13:52
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Капитанът на Хърватия Лука Модрич се превърна в най-възрастния асистент в мач от Световно първенство поне от Мондиал 1966 насам, откогато се води подобна статистика.

Неостаряващият Модрич качи “ватрените” на второто място след брилянтна асистенция
Неостаряващият Модрич качи “ватрените” на второто място след брилянтна асистенция

Именно халфът асистира за победното попадение на Никола Влашич за успеха на хърватите с 2:1 над Гана. В 82-рата минута Модрич центрира от корнер, за да може съотборникът му да се разпише с глава. Така със своите 40 години и 291 дни полузащитникът на Милан подобри постижението за най-възрастен играч с асистенция в двубой от Мондиал. Досега той принадлежеше на бранителя Тиаго Силва, който на 38 години и 74 дни се отчете с голов пас при победата на Бразилия с 4:1 над Южна Корея в осминафиналите на Мондиал 2022.

Това е eдва втората асистенция на Модрич в неговите 22 мача на Световно първенство. Предишната беше в 1/4-финала срещу Русия през 2018 година, когато хърватите надвиха домакините на турнира след изпълнение на дузпи.

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Снимки: Gettyimages

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