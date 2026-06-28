Лука Модрич подобри рекорд при победния гол на Хърватия срещу Гана

Капитанът на Хърватия Лука Модрич се превърна в най-възрастния асистент в мач от Световно първенство поне от Мондиал 1966 насам, откогато се води подобна статистика.

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Именно халфът асистира за победното попадение на Никола Влашич за успеха на хърватите с 2:1 над Гана. В 82-рата минута Модрич центрира от корнер, за да може съотборникът му да се разпише с глава. Така със своите 40 години и 291 дни полузащитникът на Милан подобри постижението за най-възрастен играч с асистенция в двубой от Мондиал. Досега той принадлежеше на бранителя Тиаго Силва, който на 38 години и 74 дни се отчете с голов пас при победата на Бразилия с 4:1 над Южна Корея в осминафиналите на Мондиал 2022.

Luka Modric has become the oldest player to provide an assist at the World Cup on Opta record (since the record started in 1966) at the age of 40 years 291 days today! 🤯#FIFAWorldCup pic.twitter.com/jZxaTViVnO — DAZN Football (@DAZNFootball) June 27, 2026

Това е eдва втората асистенция на Модрич в неговите 22 мача на Световно първенство. Предишната беше в 1/4-финала срещу Русия през 2018 година, когато хърватите надвиха домакините на турнира след изпълнение на дузпи.

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Снимки: Gettyimages