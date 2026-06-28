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Холанд "се оплака" от головия нюх на Меси

  • 28 юни 2026 | 12:24
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Голмайсторът на Норвегия Ерлинг Холанд реши да се пошегува с Лионел Меси след поредното попадение на суперзвездата на Аржентина Лионел Меси на Мондиал 2026.

Холанд се възхити от Меси
Холанд се възхити от Меси

Меси никога няма да ми позволи да се докосна до “Златната обувка” на Световното първенство 😭😭”, написа Холанд към своя снимка в Snapchat.

Въпреки че Меси се появи от пейката при победата на световния шампион над Йордания, именно той оформи крайното 3:1 от пряк свободен удар. Така 39-годишният ветеран продължава да бъде едноличен лидер в голмайсторската надпревара на Мондиала със своите шест гола в едва три мача. От друга страна, нападателят на Манчестър Сити продължава да бъде с четири попадения в турнира, след като въобще не се появи в игра при поражението на Норвегия с 1:4 от Франция.

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Снимки: Gettyimages

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