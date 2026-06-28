Холанд "се оплака" от головия нюх на Меси

Голмайсторът на Норвегия Ерлинг Холанд реши да се пошегува с Лионел Меси след поредното попадение на суперзвездата на Аржентина Лионел Меси на Мондиал 2026.

Холанд се възхити от Меси

“Меси никога няма да ми позволи да се докосна до “Златната обувка” на Световното първенство 😭😭”, написа Холанд към своя снимка в Snapchat.

🚨📲 Erling Haaland on Snapchat:



Messi is never letting me touch the World Cup golden boot 😂 pic.twitter.com/WXNd3PWy7K — Playmaker (@Playmaker8u) June 28, 2026

Въпреки че Меси се появи от пейката при победата на световния шампион над Йордания, именно той оформи крайното 3:1 от пряк свободен удар. Така 39-годишният ветеран продължава да бъде едноличен лидер в голмайсторската надпревара на Мондиала със своите шест гола в едва три мача. От друга страна, нападателят на Манчестър Сити продължава да бъде с четири попадения в турнира, след като въобще не се появи в игра при поражението на Норвегия с 1:4 от Франция.

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Снимки: Gettyimages