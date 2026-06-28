Кой друг, ако не той! Никой друг освен Меси не е вкарвал в седем поредни мача на Световно

Лионел Меси влезе в историята с поредното си постижение. Той отбеляза своето 19-о попадение на Световни футболни финали при успеха над Йордания в срещата от третия кръг на група "J" от Мондиал 2026, като той се разписа в седми пореден мач от шампионат на планетата.

Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

Никой друг освен осемкратният носител на "Златната топка" не бе стигал до подобна поредица, като преди него рекордът бе от попадения в шест последователни срещи.

7 - Lionel Messi ha marcado en cada uno de sus últimos siete partidos en la Copa del Mundo (11 goles), convirtiéndose en el primer jugador en la historia del torneo en anotar en siete encuentros seguidos.



Estelar. pic.twitter.com/ZFukydQDtW — OptaJose (@OptaJose) June 28, 2026

Поредицата на аржентинския гений стартира още на Мондиал 2022 в Катар, когато той поведе родината си към третата световна титла на "гаучосите".

🚨🚨 RECORD ! LEO MESSI 🇦🇷 DEVIENT LE PREMIER JOUEUR DE L'HISTOIRE À MARQUER DANS 7 MATCHES DE COUPE DU MONDE CONSÉCUTIFS !!! 🏆



⚽️ vs Jordanie

⚽️⚽️ vs Autriche

⚽️⚽️⚽️ vs Algérie

⚽️⚽️ vs France

⚽️ vs Croatie

⚽️ vs Pays-Bas

⚽️ vs Australie pic.twitter.com/lbAAoKO84U — Actu Foot (@ActuFoot_) June 28, 2026

Тогава той откри резултата в първия елиминационен мач от шампионата на планетата срещу Австралия, спечелен с 2:1 и неизменно бележеше до самия финал на турнира. Така след като се разписа срещу "кенгурата" на Мондиала в Близкия изток Меси вкара още в 1/4-финала срещу Нидерландия, както в редовното време за 2:2, така и при последвалите дузпи, където "гаучосите" спечелиха с 4:3 и общ резултат 6:5. После дойде и 1/2-финалът срещу Хърватия, спечелен категорично с класическото 3:0, а в големия финал срещу Франция аржентинецът бе част от голямата драма с попадения в редовното време, продълженията и при дузпите.

7 - Lionel Messi is the first player to score in seven consecutive FIFA World Cup appearances (last 4 in 2022, first 3 in 2026).



Inevitable. pic.twitter.com/RtmZ0di7wS — OptaJack⚽️ (@OptaJack) June 28, 2026

По този начин той прехвърли и топ формата си в настоящия Мондиал 2026, където Аржентина влетя с три поредни победи в груповата фаза. Там Меси изригна с хеттрик срещу Алжир за 3:0, а после вкара и двата гола срещу Австрия за крайното 2:0. Интересното е, че чак днес различен футболист от живата легенда на световния футбол се разписа за "гаучосите" на настоящия световен форум.

На 1/16-финалите Аржентина ще играе със сензацията Кабо Верде, а този двубой предстои рано сутринта на 4-и юли (събота) от 1:00 часа българско време.

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