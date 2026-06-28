Скалони: Меси не мисли за рекорди, а за отбора

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони за пореден път защити капитана Лионел Меси и подчерта, че осемкратният носител на "Златната топка" никога не поставя личните си постижения над интересите на отбора. След победата на "гаучосите" специалистът коментира решението Меси да не е на терена през целия двубой, въпреки че е имал възможност да подобри още повече впечатляващата си статистика.

Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

„Той можеше спокойно да изиграе всичките 90 минути и вероятно да затвърди още повече легендарния си статут. Вместо това предпочете да даде шанс на своите съотборници и да мисли за това, което предстои. Това говори достатъчно за него. Лионел не е човек, който се вълнува от рекордите и статистиката. Когато разговаряхме, той самият ми каза, че това е най-доброто решение, а аз напълно се съгласих. Това показва колко много за него означават националният отбор, съблекалнята и неговите съотборници“, заяви Скалони.

Скалони обърна внимание и на предстоящия съперник на Аржентина – сензацията Кабо Верде, като предупреди, че двубоят далеч няма да бъде формалност.

„Това е много добър отбор, който вече затрудни сериозно Испания – един от фаворитите за титлата. Испанците заслужаваха да победят, но не успяха. Същото се случи и с Уругвай, както и със Саудитска Арабия. Това показва достатъчно ясно какво представлява този състав“, коментира Скалони.

Кабо Верде подобри близо 100-годишен рекорд

Селекционерът на Аржентина подчерта, че на това Световно първенство няма лесни съперници и подценяването може да бъде фатално.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google