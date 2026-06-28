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Меси със скромен коментар след рекорда

  • 28 юни 2026 | 14:28
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Капитанът на националния тим по футбол на Аржентина Лионел Меси увеличи головия си актив на Световното първенство, след като се разписа за успеха на актуалния шампион над Йордания с 3:1 в последния кръг от груповата фаза. Меси натрупа 6 попадения на Мондиал 2026, а освен това се разписа в рекорден седми пореден мач на световни финали.

"Още една победа, за да завършим груповата фаза. Продължаваме заедно", написа Меси в социалните мрежи скоро след успеха, който осигури на тима първото място в група "J".

Сега аржентинците ще се изправят срещу дебютанта Кабо Верде на 1/16-финалите на Световния шампионат, а двубоят предстои на 4 юли от 1:00 часа сутринта българско време.

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