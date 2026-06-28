Меси със скромен коментар след рекорда

Капитанът на националния тим по футбол на Аржентина Лионел Меси увеличи головия си актив на Световното първенство, след като се разписа за успеха на актуалния шампион над Йордания с 3:1 в последния кръг от груповата фаза. Меси натрупа 6 попадения на Мондиал 2026, а освен това се разписа в рекорден седми пореден мач на световни финали.

"Още една победа, за да завършим груповата фаза. Продължаваме заедно", написа Меси в социалните мрежи скоро след успеха, който осигури на тима първото място в група "J".

Сега аржентинците ще се изправят срещу дебютанта Кабо Верде на 1/16-финалите на Световния шампионат, а двубоят предстои на 4 юли от 1:00 часа сутринта българско време.

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