Йордания 0:0 Аржентина, начало на мача (гледайте на живо)

Йордания и Аржентина играят при 0:0 в последния мач от груповата фаза на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.



Двубоят е протоколен и за двата тима. Актуалните световни шампиони предсрочно си гарантираха не просто директните елиминации, но вече е ясно, че ще финишират на първото място в група "J". Йорданците пък са закотвени на дъното и ще останат там, независимо от крайния резултат.

Паралелно с този двубой се играе и другата среща от групата, която е между Австрия и Алжир, а тя ще определеи тимът, завършил на втората позиция. Европейците стартирата на полпозишън в битката за подгласническата позиция, а равенството ще устройва и двата тима, тъй като то до голяма степен ще гарантира и мястото на африканците в топ 8 на тимовете, завършили на третата позиция.



Срещата между Йордания и Аржентина е сред тези, които се провеждат на територията на САЩ. Арена на сблъсъка е "АТ&T Стейдиъм" в град Арлингтън, щата Тексас. Този, както и всички 104 мача от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Мароканският слекционер на йорданците Джамал Селами направи три промени спрямо поражението с 1:2 от Алжир в предходния кръг. Така днес стартираха Али Ал-Азаизех, Одех Ал-Фахрури и Али Лияд Олуан вместо Али Лияд Олуан, Махмуд Ал Марди и Муса Ал-Тамари. Авторът на попадението срещу африканците пък Низар Ал Рашдан и днес бе титуляр, като се надяваше отново да помогне на тима си за престижен резултат срещу стартиращия като номер едно в ранглистата на ФИФА тим на Аржентина.

تشكيلة منتخب النشامى 🇯🇴 لمواجهة الأرجنتين ضمن نهائيات كأس العالم 2026



𝐍𝐀𝐒𝐇𝐀𝐌𝐀 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈



𝐉𝐎𝐑𝐃𝐀𝐍 🆚 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀#معك_يالنشمي pic.twitter.com/fLOkpJ90AD — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) June 28, 2026

Логично предвид залога на двубоя голямата звезда на "албисилесте" Лионел Меси не бе разпределен сред стартовите 11 от съименника си Лионел Скалони. Ексзвездата на Барселона и Пари Сен Жермен бе заменен от Хулиан Алварес, който трябваше да си сподели тежестта в преден план с Лаутаро Мартинес. Интереното бе, че звездата на Интер бе и единственият полеви футболист, който си запази мястото спрямо победата срещу Австрия и така заедно Емилиано Мартинес бяха единствените, които стартираха, както днес, така и при успеха с 2:0 над малкия Бундес тим. Така днес започнаха още Николас Отаменди, Маркос Сенеси, Николас Таляфико, Джулиано Симеоне, Есекиел Паласиос, Леандро Паредес, Джовани Ло Селсо, Нико Пас, които заеха местата на Науел Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Факундо Медина, Родриго де Пол, Алексис Мак Алистър, Енцо Фернандес, Тиаго Алмада.

📝🇦🇷 Our XI to play against Jordania! 🇯🇴 pic.twitter.com/h1FVrhmJvF — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) June 28, 2026

ЙОРДАНИЯ 0:0 АРЖЕНТИНА



МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА



ГРУПА "J"

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



ЙОРДАНИЯ: 1. Язид Язид Абулайла, 3. Абдалах Насиб, 5. Язан Абу Ал-Араб, 4. Хусам Абу Дахаб, 23. Ехсан Хадад, 21. Низар Ал Рашдан, 8. Ноор Ал-Равабдех, 20. Моханад Абу Таха, 24. Али Ал-Азаизех, 11. Одех Ал-Фахрури, 9. Али Лияд Олуан

СЕЛЕКЦИОНЕР: Джамал Селами



АРЖЕНТИНА: 23. Емилиано Мартинес, 19. Николас Отаменди, 2. Маркос Сенеси, 3. Николас Таляфико, 17. Джулиано Симеоне, 14. Есекиел Паласиос, 5. Леандро Паредес, 11. Джовани Ло Селсо, 18. Нико Пас, 22. Лаутаро Мартинес, 9. Хулиан Алварес

СЕЛЕКЦИОНЕР: Лионел Скалони

НАЧАЛО: 28 юни 2026 г. (неделя) | 5:00 часа

СТАДИОН: "АТ&T Стейдиъм", Арлингтън (Тексас, САЩ)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Ищван Ковач (Румъния)

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