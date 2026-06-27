Контузията на Мануел Угарте заплашва да промени трансферните планове на Манчестър Юнайтед

В Манчестър Юнайтед очакват с тревога новини за контузията на Мануел Угарте, след като уругвайският полузащитник беше изнесен на носилка по време на загубата от Испания в Гуадалахара.

Угарте напусна терена със сълзи на очи, след като видимо усука лявото си коляно, което веднага породи опасения за сериозна травма на коленните връзки.

От Юнайтед публикуваха съобщение на официалния си уебсайт, в което се казва: „За съжаление, нашият полузащитник трябваше да напусне терена на носилка малко преди почивката, видимо изпитващ болка, и беше заменен от Николас де ла Крус. Степента на контузията му тепърва ще бъде определена. Пожелаваме на Ману бързо възстановяване и се надяваме скоро да го видим отново в игра.“

Манчестър Юнайтед може да получи компенсация от ФИФА заради контузията на Угарте

Въпреки че здравето на Угарте е основен приоритет за Юнайтед, контузията може потенциално да повлияе на трансферните планове на клуба това лято.

Смяташе се, че Юнайтед е готов да изслуша оферти за Угарте, който изпитва трудности да се наложи като титуляр след пристигането си от Пари Сен Жермен преди две години в сделка на стойност до 50,5 милиона паунда.

През миналия сезон той записа едва 10 мача като титуляр във всички турнири, тъй като Рубен Аморим предпочиташе да използва Бруно Фернандеш до Каземиро в центъра на полузащитата, а неговият наследник Майкъл Карик върна в състава Коби Мейну като партньор на бразилеца.

Юнайтед започна преструктуриране на халфовата си линия това лято след напускането на Каземиро от „Олд Трафорд“ като свободен агент. Клубът вече договори привличането на Едерсон от Аталанта за 39 милиона паунда, след като той се завърне от Световното първенство с Бразилия, и води усилени преговори с Уест Хам за Матеуш Фернандеш.

„Чуковете“ оценяват Фернандес между 80 и 85 милиона паунда и също така преговарят с Тотнъм за 21-годишния португалски халф. Юнайтед ще трябва да убеди лондончани да им го продадат, като се смята, че личните условия на играча не са проблем.

Ако Юнайтед не успее да привлече Фернандеш, се смята, че Алекс Скот от Борнемут оглавява списъка с алтернативи, който включва още Орелиан Чуамени, Сандро Тонали, Карлос Балеба и Адам Уортън.

Въпреки че степента на контузията, която Угарте получи при загубата на Уругвай с 0:1 от Испания – резултат, който елиминира отбора на Марсело Биелса още в груповата фаза – все още е неизвестна, възможността за дълъг период на възстановяване поставя под съмнение перспективата той да бъде продаден това лято.

В такъв случай е малко вероятно това да повлияе на способността на Юнайтед да плати както за Едерсон, така и за Фернандес. Клубът обаче се надяваше да подсили състава с трети полузащитник, ако бюджетът позволява, което до голяма степен зависеше от парите, които биха могли да получат за Угарте.

Сега Юнайтед може да се наложи да замрази тези планове, ако иска да привлече и играч за левия фланг, както и резервен вратар.

Клубът ще има право на компенсация от програмата на ФИФА за защита на клубовете, която изплаща до 120 000 паунда седмично от заплатата на играч, ако той се контузи по време на мач на националния отбор.

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