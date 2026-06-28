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Португалия и Колумбия в спор за първото място (съставите)

  • 28 юни 2026 | 01:39
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Колумбия и Португалия излизат един срещу друг в Маями в директен сблъсък за първото място в групата "К" на Мондиал 2026.

В момента Колумбия е лидер с 6 точки след двете си победи над Узбекистан с 3:1 и ДР Конго с 1:0. Това означава, че реми тази нощ ще е достатъчно на "лос кафетерос“ да завършат първи. Португалия е задължена да победи, ако иска да спечели групата. В победителят в Лигата на нациите е втори със своите 4 точки след ремито 1:1 с конгоанците и погрома с 5:0 над узбекистанците. Колумбия е в поредица от четири успеха, докато Португалия е непобедена в последните си седем срещи (пет победи и две ремита).

Роберто Мартинес е направил само една промяна от мача с Узбекистан. В халфовата линия титуляр е Рубен Невеш на мястото на Жоао Невеш. В атака отново са Кристиано Роналдо, Жоао Феликс и Педро Нето.

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Снимки: Imago

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