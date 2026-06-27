Перишич отказа да говори английски на последната пресконференция на Хърватия

Хърватия записа изключитени резултати на последните две Световни първенства – второ място през 2018-а и трето четири години по-късно в Катар, а сега очакванията също не са малки. Ветеранът-нападател Иван Перишич обаче се уповава на добрите традиции, които имат c африкански съперници един ден преди мача с Гана. Хърватите имат три точки, на 1 след съперника си, а на върха в група „L“ е Англия с 6. Срещата Хърватия - Гана започва точно в полунощ българско време и ще се играе на стадион „Линкълн Фейненшъл фийлд“ във Филаделфия. Тази позитивна традиция, за която говори Перишич, включва три победи и едно равенство, а към победите е и успехът им над Мароко в мача за бронзовите медали в Катар през 2022-а година.

Хърватия ще се опита да изпревари Гана

„Това е нещо, което обсъдихме“, каза Перишич чрез преводач, отказвайки да говори на английски на пресконференцията. „Играхме срещу много отбори през последните 10 години и всички резултати бяха положителни. Затова вярвам, че и този път ще бъде същото и че ще изиграем много добър мач, точно както направихме срещу други съперници“. След поражението от Англия с 2:4 на старта, те записаха три точки с 1:0 над Панама, като Анте Будимир в 54-тата минута вкара единствения гол. Но явно годините тежат, тъй като Перишич е на 37 години, Лука Модрич – на 40, а дори селекционерът Златко Далич признава, че играта им е далече от стандартите, които сами са си задали.

„Трябва да повишим нивото на играта си. Не играем това, което Хърватия може да бъде. Все още не сме показали най-доброто, на което сме способни, но утре имаме възможност да го направим. Никога не сме допускали толкова много грешки при някои пасове или когато имахме владение на топката. Иначе това ни беше силата и бяхме уверени, но изглежда, че губим топката твърде лесно. Трябва да бъдем по-бързи и да повишим нивото на концентрация“.

Перишич също така не беше много сигурен дали поведението на Гана – нисък защитен блок в две линии в много моменти, налаган от селекционера Карлош Кейрос, ще продължи да бъде приоритен за тях като поведение. „Те са много добър отбор, много компактни. Може би са играли в нисък блок в последните два мача. Но всеки иска да изненада другите и нищо чудно да променят това си поведение утре. Може нещо подобно да подготвят, но ние трябва да сме готови и за двата варианта. На първо място обаче се концентрираме върху себе си и върху нашето представяне. И трябва да бъдем много по-добри, отколкото бяхме в последните два мача“, завърши крилото на ПСВ Айндховен.

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Снимки: Gettyimages