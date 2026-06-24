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  3. Модрич отпразнува мач №200 за Хърватия с победа

Модрич отпразнува мач №200 за Хърватия с победа

  • 24 юни 2026 | 05:28
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След своя мач номер 200 за националния отбор на Хърватия и победата с 1:0 над Панама на Световното първенство в Торонто, Лука Модрич сподели емоциите си. Капитанът остана на терена до 81-вата минута, изпратен с овации от 43 000 зрители.

„Слава Богу, стигнахме до три изключително важни точки. Предишният ми юбилей, стотният мач, не беше особено щастлив (равенство срещу Финландия през 2017 г. в квалификациите за Световното първенство, последен мач преди идването на Далич, бел. ред.), но този е. Да достигнеш 200 мача с най-красивата фланелка е нещо невероятно, горд съм с това“, заяви Модрич.

Той коментира и представянето на отбора: „Сякаш играехме под напрежение, не бяхме отпуснати. Знаехме колко е важен мачът и това се усещаше. С напредването на времето имахме и добри моменти. Тази победа ще ни помогне за самочувствието, за да бъдем още по-добри. Надявам се този мач да промени нещата.“

След последния съдийски сигнал съотборниците му го изненадаха със специални фланелки и го подхвърляха във въздуха в чест на юбилея.

„Нещо невероятно е, да достигнеш 200 мача с най-скъпата фланелка ме прави изключително горд и щастлив. Не съм и мечтал, че ще стигна до тази бройка. Продължаваме напред. Благодаря на феновете за прекрасната подкрепа, благодаря на всички за поздравленията и на всички, които бяха с мен през тези 200 мача. Те със сигурност ми помогнаха – от треньорите и съотборниците, настоящи и бивши, до всички, които са част от живота в националния отбор. Благодаря на всички“, завърши Лука.

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