Колумбия - Португалия събра заедно Стоичков и държавния секретар на САЩ

Българската легенда Христо Стоичков се похвали, че е имал честта да се срещне с държавния секретар на САЩ Марк Рубио по време на снощното нулево реми между Колумбия и Португалия от Мондиал 2026.

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“Футболът отваря врати, създава приятелства и оставя спомени завинаги. Беше удоволствие да споделя Мондиала заедно с Марко Рубио по време на Колумбия - Португалия ⚽️ 🇨🇴 🇵🇹 🇧🇬 🇺🇸”, написа на испански език Камата в Инстаграм.

Освен снимка с височайшия американски политик, Стоичков качи и такава с бившия колумбийски национал Фарид Мондрагон, който е вторият най-възрастен участник в мач от Световно първенство с появата си на Мондиал 2014 на 43 години и 3 дни. Носителят на “Златната топка” за 1994 година изгледа на живо двубоя в Маями, като 64 478 зрители изпълниха стадиона до краен предел.

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По-късно Стоичков публикува снимка и с две популярни италиански футболни личности - великия нападател Роберто Баджо и легендарния ръководител на Милан - Роберто Баджо. “Винаги съм ивал прекрасни отношения с легенди на Милан! Върнахме много спомени с Адриано Галиани и Роби Баджо! ⚽️ И пак честито на Лео Меси за поредния му уникален рекорд!”, написа той към снимката, визирайки постижението на аржентинеца от седем поредни мача на Мондиал с гол.

На стадиона в Маями беше и едната от дъщерите на Стоиков - Михаела, която също се похвали със снимки в социалните мрежи.

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