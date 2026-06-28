Хиксът на Португалия отложи сблъсъка между Меси и Роналдо чак за финала, но се задава люто иберийско дерби

Португалия не успя да си осигури първото място в група K, след като завърши наравно без голове срещу Колумбия в третия си мач от групата. С едва четири точки от първите си два мача, "мореплавателите" се нуждаеха от победа срещу Колумбия в последния си мач от групата, за да оглавят класирането.

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Португалия обаче се сблъска с изключително организиран и нападателен съперник, който отговори на тяхната интензивност, което в крайна сметка доведе до нулево равенство. Двата отбора трябваше да поделят точките, но Колумбия извлече най-голяма полза от равенството, осигурявайки си първото място в група K. Това означава, че и на това Световно първенство е много вероятно отново да не видим дългоочаквания сблъсък на международно ниво между Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

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Аржентина и Португалия попаднаха в два различни потока в директните елиминации и така двата гранда могат да се срещнат или на големия финал, или в мача за трето и четвърто място. "Албисилесте" предварително си бяха гарантирали спечелването на своята група "J", а жребият отреди битка със сензацията Кабо Верде на 1/16-финалите.

🚨 OFFICIAL: NO Portugal vs Argentina in World Cup quarter finals. ❌🌎



The only chance for Ronaldo vs Messi will be in the final, New York. 🗽 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

Португалците пък ще играят с Хърватия в своя първи елиминационен двубоя, а ако "мореплавателите" бяха спечелили групата си, селекциите на Меси и Роналдо можеха да се срещнат на 1/4-финалите.

Въпреки това е много възможно да видим едно друго дерби, гарантиращо зрелище и то е изцяло иберийски сблъсък.

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Това може да стане още на 1/8-финалите, ако Португалия елиминира Хърватия, а Испания се справи срещу завършилия на второ място тим в група "J", който ще бъде или Австрия, или Алжир.

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