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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, КОЛУМБИЯ - ПОРТУГАЛИЯ
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  2. Португалия
  3. Стоичков гледа решителната битка на Португалия и Колумбия

Стоичков гледа решителната битка на Португалия и Колумбия

  • 28 юни 2026 | 02:44
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Стоичков гледа решителната битка на Португалия и Колумбия

Единственият български носител на "Златната топка" Христо Стоичков продължи да наблюдава ключовите срещи от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико отблизо.

Този път легендата на родния спорт бе на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями, щата Флорида, за да наблюдава прекия сблъсък за първото място в група "K" между Колумбия и Португалия.

Колумбия 0:0 Португалия, без голове до почивката (гледайте на живо)
Колумбия 0:0 Португалия, без голове до почивката (гледайте на живо)

Този път номер осем бе придружен от Роберто Баджо, както и от дясната ръка на Силвио Берлусконо в Милан до 2016 г. Адриано Галиани.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Тримата позираха заедно пред големи фигурки с талисманите на Мондиала в Северна Америка.

Всички 104 мача от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg.

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