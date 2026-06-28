Стоичков гледа решителната битка на Португалия и Колумбия

Единственият български носител на "Златната топка" Христо Стоичков продължи да наблюдава ключовите срещи от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико отблизо.

Този път легендата на родния спорт бе на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями, щата Флорида, за да наблюдава прекия сблъсък за първото място в група "K" между Колумбия и Португалия.

Колумбия 0:0 Португалия, без голове до почивката (гледайте на живо)

Този път номер осем бе придружен от Роберто Баджо, както и от дясната ръка на Силвио Берлусконо в Милан до 2016 г. Адриано Галиани.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Тримата позираха заедно пред големи фигурки с талисманите на Мондиала в Северна Америка.

Всички 104 мача от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg.

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